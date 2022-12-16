Аффилированная с Александром Ткачевым компания будет застраивать пригород Анапы

Мэр Анапы Василий Швец и замдиректора ООО «Специализированный застройщик "АА Девелопмент Групп Анапа "» Анна Горелова подписали договор о комплексном развитии территории хутора Нижняя Гостагайка в пригороде города-курорта, сообщает глава Анапы в своем Telegram-канале. Учредителями компании-застройщика являются Анастасия Краттли и Николай Ткачев, племянники бывшего главы Кубани Александра Ткачева.

Проект комплексного развития территории реализуется в городе-курорте Анапа впервые, он предусматривает, помимо жилищного строительства, возведение объектов инженерной, транспортной, социальной инфраструктуры и их безвозмездную передачу в муниципальную собственность. Застройщик обязуется возвести школу и детсад, дом культуры с молодежным центром, предоставить помещения для кабинета врача, отделения почты и пункта полиции, создать спортивный кластер, благоустроить сквер. Какое количество жилья предполагает построить девелопер, мэр Анапы не уточняет.

Хутор Нижняя Гостагайка расположен приблизительно 10 км от моря, недалеко от Витязевсого лимана. Население – около 700 человек.

Анна Перова, Краснодар