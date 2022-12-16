Сбербанк заявил о бесплатном пополнении карт «Мир» любого банка в своих банкоматах

Как рассказали в пресс-службе банка, сегодня порядка 93% всех банкоматов сети принимают наличные на карты платежной системы «Мир» любого банка без комиссии.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: предоставлено пресс-службой Сбера Фото: предоставлено пресс-службой Сбера

Как рассказали в пресс-службе банка, сегодня порядка 93% всех банкоматов сети принимают наличные на карты платежной системы «Мир» любого банка без комиссии.

В Новосибирской области это уже более 700 устройств и более 4200 по Сибири в целом. Планируется, что в скором времени этой «опцией» будут оснащены абсолютно все банкоматы. А это более 770 банкоматов в регионе и более 4500 по Сибири.

Не секрет, что сегодня многие люди предпочитают не носить с собой наличные средства и сразу вносить их на карту: учитывая широкую сеть банкоматов Сбера, теперь это стало еще удобнее, и даже если у вас карта «Мир» другого банка — вы можете без проблем положить на нее денежные средства.

«Сбербанк продолжает модернизацию своей сети устройств самообслуживания — сегодня в большинстве наших банкоматов доступно пополнение карт платежной системы “Мир”, эмитированных любым банком на территории России. Мы считаем это важным новшеством: у Сбера одна из самых больших сетей банкоматов в стране, а значит, таким образом значительно улучшается доступность банковских услуг. Теперь любой клиент любого российского банка сможет пополнить свои карты “Мир” в наших устройствах без комиссии»,— рассказывает Дмитрий Солнцев, председатель Сибирского банка ПАО «Сбербанк».

С 2015 года в России началась эмиссия банковских карт на базе платежной системы «Мир». Сегодня карты «Мир» выпускают 158 банков в стране. По всей России выдано порядка 150 млн таких карт.

Судя по всему, услуга обещает стать востребованной — как оказалось, владельцев карт национальной платежной системы в Сибири уже достаточно много. Так, по данным платежной системы «Мир», на 1 ноября 2022 года в Сибирском федеральном округе выдано более 18 млн карт. Новосибирская область стала лидером по выданным картам «Мир» — всего в регионе их выпустили в количестве 3,2 млн штук. На втором месте расположился Красноярский край — 2,6 млн выданных карт, в Кемеровской области — 2,4 млн.

sberbank.ru