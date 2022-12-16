На обслуживание скверов в центре Уфы потратят до 36 млн рублей

МБУ «Горзеленхоз» Уфы на аукционе 28 декабря выберет подрядчика обслуживания скверов в Кировском районе, сообщается на сайте госзакупок. Начальная цена контракта — 36 млн руб., он будет оплачен из бюджета Уфы.

Срок исполнения контракта — с момента его заключения до конца 2023 года. Подрядчик должен обслуживать сквер Ленина на пересечении улиц Коммунистической и Ленина, сквер Театральный, у Монумента Дружбы, сквер Маяковского на улице Коммунистической и сквер Дзержинского на улице Чернышевского, сквер перед БГПУ с памятником Акмулле, скверы по улице Гафури и по улице Пушкина, аллею по улице Ленина от улицы Валиди до улицы Пушкина, а также парк «Ватан» на территории, прилегающей к Конгресс-холлу «Торатау».

Подрядчик должен обслуживать газоны площадью в общей сложности 144,5 тыс. кв. м, кустарники в живых изгородях, гранитные и мраморные поверхности, памятники, садово-парковые дорожки, 285 урн, 274 садово-парковых скамеек, однолетние и многолетние цветники, молодые и взрослые деревья.

Майя Иванова

Читайте нас в Telegram и ВКонтакте