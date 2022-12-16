19 декабря движение по Крымскому мосту будет закрыто из-за ремонтных работ

19 декабря в связи с ремонтно-восстановительными работами движение автомобилей на Крымском мосту будет закрыто. Об этом сообщает пресс-служба минтранса РФ.

С 12 часов движение машин будет ограничено, а с 13 до 18 часов — полностью остановлено. В ведомстве просят водителей заранее планировать свои поездки.

8 октября на Крымском мосту взорвался грузовик. Из-за этого два автомобильных пролета частично обрушились. С 8 ноября там начались восстановительные работы. На мосту уже установили первый и второй пролеты разрушенной части моста.

Татьяна Ручкина

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