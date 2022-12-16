В Удмуртию из-за рубежа прибыл 2 851 мигрант за 9 месяцев 2022 года

За девять месяцев 2022 года в Удмуртии зарегистрировали 40,8 тыс. мигрантов, из числа которых 11,1 тыс. человек покинули республику. Еще 11,4 тыс. человек приехали из других регионов и стран, 18,3 тыс. человек перемещались в пределах республики. Миграционный прирост составил 326 человек, сообщает Удмуртстат. Мигранты в основном прибывали из Приволжского федерального округа — 50% от общего числа, из ЦФО — 17%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пелагия Тихонова, Коммерсантъ Фото: Пелагия Тихонова, Коммерсантъ

Из стран СНГ и других в Удмуртию прибыл 2 851 мигрант, большинство из Украины — 25%, Таджикистана и Узбекистана — по 16%, Армении — 11%. В международной миграции количество прибывших в Удмуртию больше числа выбывших на 256 человек.

Так, основные причины, по которым жители Удмуртии выезжают за пределы региона, это — возвращение после временного отсутствия (35%), причины личного характера — 26%, приобретение жилья — 16%, учеба — 13%, работа — 6%.