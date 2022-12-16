SuperJob: нижегородцы готовы потратить на новогодние подарки 13,4 тысячи рублей

Жители Нижнего Новгорода готовы потратить на новогодние подарки в среднем 13,4 тыс. руб., сообщили в SuperJob по результатам собственного опроса. Это на 4,3% меньше суммы, которую респонденты называли в прошлом году.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Самый высокий среднестатистический бюджет — у жителей Москвы (16,5 тыс. руб.), Ростова-на-Дону (16 тыс. руб.) и Красноярска (15 тыс. руб.). Суммы за год снизились в большинстве российских мегаполисов.

Чаще всего подарки готовят для родственников — такой ответ дали 66% респондентов. Каждый третий (33%) купит подарок для любимого человека, каждый пятый (20%) – для друзей. Подарок самому себе намерены сделать 13% опрошенных, коллегам – 9%. 17% респондентов не намерены дарить подарки никому.

Анастасия Еремина