Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

SuperJob: нижегородцы готовы потратить на новогодние подарки 13,4 тысячи рублей

Жители Нижнего Новгорода готовы потратить на новогодние подарки в среднем 13,4 тыс. руб., сообщили в SuperJob по результатам собственного опроса. Это на 4,3% меньше суммы, которую респонденты называли в прошлом году.

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Самый высокий среднестатистический бюджет — у жителей Москвы (16,5 тыс. руб.), Ростова-на-Дону (16 тыс. руб.) и Красноярска (15 тыс. руб.). Суммы за год снизились в большинстве российских мегаполисов.

Чаще всего подарки готовят для родственников — такой ответ дали 66% респондентов. Каждый третий (33%) купит подарок для любимого человека, каждый пятый (20%) – для друзей. Подарок самому себе намерены сделать 13% опрошенных, коллегам – 9%. 17% респондентов не намерены дарить подарки никому.

Анастасия Еремина

Картина дня

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...