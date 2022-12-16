Эксперты согласовали проект реконструкции инфраструктуры Большого Савино

Проект реконструкции инженерных сооружений аэродрома Большое Савино прошел государственную экспертизу, сообщает «Новый компаньон». Его реализацией занимается АО «Стройтрансгаз», которое в сентябре этого года получило госконтракт на 1,017 млрд руб. Работы должны быть выполнены в течение 2022–2023 годов. Как указано в техническом задании, они должны производиться в два этапа: 1-й этап — «Архитектурно-строительное проектирование и выполнение инженерных изысканий», 2-й этап — «Выполнение работ по строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства».

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Ранее вице-премьер правительства региона Дмитрий Самойлов говорил о проблемах с получением экспертного заключения, поскольку конкурсную документацию необходимо согласовать с Минобороны РФ. По данным «Ъ-Прикамье», проблемы возникли из-за земельных участков, которые находились в пользовании военных.

АО «Стройтрансгаз» реконструировало пермский аэродром с 2018 года. В 2021 году контракт с компанией был расторгнут из-за недочетов, допущенных при выполнении работ.