2023 год в Башкирии объявлен Годом полезных дел для малой Родины

Глава Башкирии Радий Хабиров объявил 2023 год Годом полезных дел для малой Родины. Соответствующий указ опубликован на портале правовой информации.

В своем указе Радий Хабиров поручил утвердить правительству состав организационного комитета, план мероприятий и найти источники финансирования по проведению в Башкирии Года полезных дел. Администрациям муниципальных районов и городов рекомендовано также создать оргкомитеты и обеспечить выполнение плана мероприятий.

Контроль над выполнением указа возложен на администрацию главы республики.

Венера Хисамова

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