В Ростовской области установили дополнительные основания для отзыва лицензий на пассажирские перевозки

Депутаты заксобрания Ростовской области приняли закон, устанавливающий дополнительные основания для отзыва лицензий на пассажирские перевозки. Об этом сообщает управление по информационной политике заксобрания.

Теперь транспортную компанию могут лишить разрешения на маршрутные перевозки за неоднократное привлечение к административной ответственности. Так, фирма может потерять лицензию после нескольких случаев выпуска на линию неисправной машины.

Также поводом для отзыва разрешения на работу может стать допуск к управлению транспортом водителя, с которым не заключен трудовой договор и сведения о котором не включены в карту маршрута регулярных перевозок.

Кроме того, лицензию могут отозвать, если транспортное средство не находится на законном основании у перевозчика.

Кристина Федичкина