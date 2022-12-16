На двух колледжах в Башкирии установят мемориальные доски в честь погибших в СВО

В Башкирии на двух учебных заведениях установят мемориальные доски в честь выпускников, погибших в ходе специальной военной операции, сообщается в распоряжениях правительства республики от 15 декабря.

На здании Башкирского аграрно-технологического колледжа в селе Чекмагуш установят мемориальную доску в честь 32-летнего Данила Валиева, который обучался в нем с 2006 по 2009 годы. В октябре 2009 года его призвали в армию, в 2013 году продолжил службу по контракту в Алкинской инженерной бригаде в должности старшего механика-водителя в звании младшего сержанта. Погиб 25 марта, был посмертно награжден орденом имени генерала Шаймуратова.

На здании Нефтекамского многопрофильного колледжа будет установлена мемориальная доска в честь 22-летнего Сергея Балабанова, который обучался в нем в 2016-2019 годах по профессии автомеханика. В ноябре 2020 года был призван в армию, затем продолжил военную службу по контракту в Ленинградской области в должности старшего стрелка второй мотострелковой роты первого мотострелкового батальона. Погиб в конце марта.

Майя Иванова

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