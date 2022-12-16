Прирост COVID-19 в Саратовской области опустился до 64 случаев в сутки

В Саратовской области зарегистрировано 64 новых случая COVID-19, четыре из них сопровождаются пневмонией, один протекает без симптомов, остальные – с ОРВИ. Об этом сообщает региональный оперштаб.

Общее количество заболевших в регионе составляет 300960, выздоровели с начала пандемии 294093, в том числе 117 – за сутки.

Наибольший прирост заболевших за сутки зафиксирован в Саратове (29 случаев). На других территориях выявлено восемь и менее случаев заболевания.

Среди новых пациентов пятеро детей до 17 лет и 26 взрослых 50-64 лет.

Марина Ковалева