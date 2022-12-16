Кировский девелопер подписал соглашение о комплексном развитии участка бывшего Пермского мясокомбината

Кировский девелопер «Железно» подписал соглашение о комплексном развитии территории бывшего Пермского мясокомбината, сообщили в краевом минимуществе. На бывшей промплощадке по ул. Дзержинского, 31, построят жилой комплекс из нескольких кварталов. Отмечается, что инициатором соглашения с пермскими властями стал застройщик.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Минимущества Пермского края Фото: Минимущества Пермского края

По соглашению на участке в 11,3 га построят жилой комплекс. Он будет состоять из нескольких кварталов, объектов транспортной инфраструктуры и благоустройства. Также возведут детский сад на 320 мест.

Исполнительный директор девелопера «Железно» Юрий Перминов отметил, что проект находится на стадии проектирования и согласования с властями Прикамья: «В этой локации в единой градостроительной концепции будут сформированы кварталы с зелеными зонами, внутриквартальными проездами, зданиями общественно-делового назначения и стрит-ритейлом». Сейчас компания продолжает работу над проектом: корректируется мастер-план, разрабатывается архитектурная концепция и благоустройство территории. На стройплощадку девелопер планирует выйти во второй половине 2023 года. «В течение следующего года планируем строительство двух корпусов переменной этажности. Высота домов составит от 4 до 17 этажей»,— добавил Юрий Перминов.

Напомним, кировский агрохолдинг «Дороничи» приобрел комплекс Пермского мясокомбината весной 2021 года у группы «Продо». К тому моменту мясокомбинат на ул. Дзержинского, 31, был уже недействующим. Летом площадка перешла в собственность кировского девелопера «Железно» — застройщик и агрохолдинг имеют одних владельцев. В сентябре в пресс-службе ГК «Железно» рассказывали, что намерены осваивать площадку мясокомбината путем комплексного развития территории (КРТ).