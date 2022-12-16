Хакасский коммунист сдает мандат депутата республиканского парламента

В январе 2023 года сессия верховного совета Республики Хакасия рассмотрит вопрос о лишении депутатского мандата представителя КПРФ Александра Семенова. Соответствующее решение приняла парламентская комиссия – мандатная и по вопросам депутатской этики.

Заседание комиссии состоялось 16 декабря. Как сообщили в пресс-службе верховного совета, господин Семенов направил заявление по собственному желанию.

Гендиректор ООО «Транс и Компания» Александр Семенов был избран депутатом верховного совета от одномандатного округа №2 в Абакане. Долгое время возглавлял фракцию КПРФ, в которой состоят 13 человек (всего в парламенте региона 50 депутатов). Согласно сайту верховного совета, в настоящее время фракцией руководит Григорий Назаренко.

По данным «Вести-Хакасия», в 2022 году Александр Семенов уехал в Таиланд и намерен принять гражданство королевства.

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Валерий Лавский