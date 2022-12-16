Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Начальник управления челябинского минстроя получил условный срок за взятку

Орджоникидзевский районный суд Магнитогорска вынес приговор по уголовному делу начальника управления госстройнадзора министерства строительства Челябинской области Евгения Ефименко, обвиняемому в получении взятки. Ему назначено пять лет лишения свободы условно с испытательным сроком четыре года и штрафом в 594,8 тыс. руб. Об этом «Ъ-Южный Урал» сообщили в суде.

Установлено, что начальник управления госстройнадзора 20 июля прошлого года получил через посредника взятку от предпринимателя в виде скидки в 387,8 тыс. руб. на покупку автомобиля Kia Sorento. Незаконную услугу чиновнику оказали за выдачу заключения о соответствии объекта незавершенного строительства в Челябинске требованиям проектной документации. Преступление выявили сотрудники управления ФСБ региона.

Картина дня

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...