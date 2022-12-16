Начальник управления челябинского минстроя получил условный срок за взятку

Орджоникидзевский районный суд Магнитогорска вынес приговор по уголовному делу начальника управления госстройнадзора министерства строительства Челябинской области Евгения Ефименко, обвиняемому в получении взятки. Ему назначено пять лет лишения свободы условно с испытательным сроком четыре года и штрафом в 594,8 тыс. руб. Об этом «Ъ-Южный Урал» сообщили в суде.

Установлено, что начальник управления госстройнадзора 20 июля прошлого года получил через посредника взятку от предпринимателя в виде скидки в 387,8 тыс. руб. на покупку автомобиля Kia Sorento. Незаконную услугу чиновнику оказали за выдачу заключения о соответствии объекта незавершенного строительства в Челябинске требованиям проектной документации. Преступление выявили сотрудники управления ФСБ региона.