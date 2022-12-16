В краевое заксобрание внесли законопроект о контроле эксплуатации аттракционов

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин внес на рассмотрение регионального заксобрания проект закона о госконтроле за техническим состоянием и эксплуатацией различных аттракционов на территории Прикамья. Как сообщает официальный телеграм-канал краевого парламента, в настоящее время соответствующий федеральный закон отсутствует. По мнению авторов законопроекта, региональный закон обеспечит полноценный государственный контроль в этой сфере.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Технические требования к безопасному состоянию аттракционов установлены правительством РФ в соответствии с техническим регламентом Евразийского экономического союза 2016 года.

Ряд регионов РФ в этом году уже приняли законодательные акты, контролирующие эксплуатацию аттракционов. По данным российских СМИ, летом такой закон приняли депутаты заксобраний Ростовской и Саратовской областей. Совсем недавно законопроект о региональном госконтроле за техническим состоянием и эксплуатацией аттракционов был принят в Алтайском крае.