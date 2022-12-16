Обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Буткевич рассказывает о главных мотивах в творчестве художника.

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Мы немного уже стали забывать недавний ужас пандемии коронавируса. Меж тем так или иначе он унес множество друзей из арт-мира. Вот и замечательный, яркий и очень добрый представитель московского концептуализма Андрей Филиппов ушел летом нынешнего года. Рано… В 63 года.

Я видел Андрея за месяц до его смерти, на выставке в галерее «Е.К.АртБюро», мы часто здесь встречались. Логично, что и первая мемориальная его выставка проходит тут же, в уютной галерее в Малом Кисельном переулке. Слово Елене Куприной-Ляхович, создателю этого пространства: «В центральном зале находится объект "Ветхий завет", на мой взгляд, посвященный вопросу о возможности или невозможности толкования священных текстов для каждого человека. Потому что весь этот проект посвящен человеку внутри, грехам и борьбе с этими грехами. Потому что именно грехи и вводят мир в состояние дисгармонии».

Филиппов в своем творчестве всегда утверждал тему Москвы — Третьего Рима, и России, существующей в византийской парадигме. Символы «имперскости», характерные в целом для его творчества, удивительно преобразуются в этом последнем проекте под воздействием библейских заповедей. И надпись на арамейском «мене, текел, фарес» (по русско-церковнославянской традиции переводится как «взвешен, измерен, оценен»), выполненная по рисункам Филиппова прямо на стене галереи. Она образована багряными двуглавыми орлами — излюбленным образом-орудием художника.

Серия из семи живописных полотен, представляющих смертные грехи, по словам куратора Куприной, являют новый этап в творчестве признанного и любимого многими мастера. К сожалению, так и оставшийся неоконченным.