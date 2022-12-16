Уровень безработицы в Екатеринбурге опустился до 0,46%

Уровень регистрируемой безработицы в Екатеринбурге составляет 0,46% экономически активного населения, заявил на пресс-конференции мэр Алексей Орлов. По его словам, это один из самых низких показателей в стране.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Напомним, в целом в Свердловской области безработица летом также была ниже 1%. Тогда на учете в центрах занятости региона сегодня стоит более 20 тыс. человек. При этом в регионе рос спрос на работников обрабатывающих производств и сферы торговли. Наибольшее количество безработных трудоустраивалось на металлургические, химические и электрохимические предприятия.

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