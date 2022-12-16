Спрос на услуги по организации детских праздников в Ижевске вырос на 43%

В столице Удмуртии в первой половине декабря спрос на услуги помощников по организации и проведению новогодних праздников вырос на 43% в сравнении с прошлым годом, сообщает пресс-служба Авито Услуги. Объявлений от артистов стало больше на 20%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Так, спрос на аниматоров в тематических костюмах увеличился на 93%, а предложений стало больше на 61%. Средняя стоимость за час составила порядка 1,5 тыс. руб., однако по мере приближения к Новому году ценник увеличивается. Интерес к выездным мастер-классам вырос на 51%, а число объявлений увеличилось на 62%. Средняя цена мастер-класса стартует от 900 руб. в час.

Интерес к услугам кейтеринга увеличился на 37%, а средняя цена на одного человека начинается от 700 рублей. Кроме того, количество запросов на услуги диджея на детский праздник выросло на 50%, фотографа и видеографа — 46%. Стоимость работы фотографа в Ижевске в среднем начинается от 1 тыс. руб. в час.