Оборот компаний Екатеринбурга с начала года составил более 3 трлн рублей

Оборот крупных и средних компаний Екатеринбурга за десять месяцев 2022 года составил порядка 3 трлн руб., что на 19% превышает показатели аналогичного периода прошлого года. Об этом на пресс-конференции заявил мэр Алексей Орлов. Он отметил, что объем инвестиции данных организаций только январь-сентябрь составил более 124 млрд руб. (+24%).

Успешными примерами реализации инвестпроектов мэр назвал открытие термического цеха ПАО «Уралмашзавод» (инвестиции 2 млрд руб.), битумного терминала в индустриальном парке «ЕКАД-Южный» и дробильно-сортировочного комплексв УГМК.

Объем отгруженных товаров крупных и средних предприятий промышленности вырос на 15% и составил около 600 млрд руб. Объем отгруженных товаров обрабатывающих производств вырос на 18% и составил порядка 500 млрд руб.

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