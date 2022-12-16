В отношении компании в Уфе возбуждено уголовное дело о невыплате зарплаты

По результатам проверки прокуратуры Ленинского района возбуждено уголовное дело по факту задержки зарплаты более двух месяцев (ч. 2 ст. 145.1 УК РФ) двум работникам АО «ЭСКО», сообщили в пресс-службе прокуратуры Башкирии. Установлено, что компания не выплатила сотрудникам с мая 2021 года по май 2022 года зарплату на общую сумму более 120 тыс. руб.

В настоящее время зарплата работникам выплачена в полном объеме, отмечается в сообщении.

АО «ЭСКО», по данным «СПАРК-Интерфакс», зарегистрировано в Уфе в сентябре 2009 года. Компания занимается арендой и управлением собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом. В 2021 году выручка компании составила 81,92 млн руб., чистая прибыль — 2,02 млн руб.

Майя Иванова

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