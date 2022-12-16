Строительство сетей для северо-западного обхода Кемерова обойдется в 245 млн рублей

Стоимость строительства линий электропередачи напряжением 6/10 кВ на северо-западном обходе Кемерова обойдется в 245 млн руб., сообщили в «Россети Сибирь».

На данный момент установлено 59 опор, смонтировано 2 км высоковольтных линий для технологического присоединения строительного городка и освещения двух пикетов, где будут проходить транспортные развязки, уточнили в компании. До конца декабря планируется построить еще 4 км линий и выйти на выполнение 25% от общего объема работы. Всего протяженность высоковольтных линий на объекте составит 22 км. Завершить работы планируется в 2023 году.

Ввод северо-западного обхода Кемерова планируется осенью 2024 года. Его протяженность составит 47,6 км, объем инвестиций - более 50 млрд руб. Согласно проекту, обход соединит федеральную трассу Р-255 «Сибирь» с запада на восток, минуя город. Участок строительства обхода находится в Кемеровском и Топкинском муниципальных округах.

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