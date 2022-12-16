В Уфе установят восемь остановок за 2,7 млн рублей

Управление транспорта и связи мэрии Уфы выбрало подрядчика поставки и установки восьми остановочных павильонов, сообщается на сайте госзакупок. Победителем стало ООО «Лайф групп». Работы будут выполнены за 2,7 млн руб. при начальной цене контракта 5 млн руб. (с дисконтом 44,5%) Их профинансирует городской бюджет.

Согласно техзаданию, исполнитель обязуется до конца февраля 2023 года купить и установить павильоны на остановках «Улица маршала Жукова», ТК «Центральный», «Супермаркет “Матрица”», «Площадь имени Серго Орджоникидзе», «УТЭК», «Улица Менделеева», «Улица Рабкоров» и «Улица Революционная».

ООО «Лайф групп», согласно данным сервиса «РБК Компании», зарегистрировано в апреле 2021 года в Нефтекамске. Компания специализируется на производстве строительных металлических конструкций, изделий и их частей. Ее учредителем является Владик Хуснутдинов. Прибыль компании в прошлом году составила 451 тыс. руб., выручка – 9,8 млн руб.

Венера Хисамова

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