Петербуржцев начали предупреждать об уборке снега в зонах платной парковки

Водителей Санкт-Петербурга начали информировать о предстоящей уборке снега в зоне платной парковки в центре города. Они получают уведомление о работе коммунальщиков через мобильное приложение «Парковки Санкт-Петербурга», рассказали в пресс-службе СПб ГКУ «Городской центр управления парковками».

Аналогичные уведомления можно найти на одноименном сайте. Разделы будут пополняться по мере поступления данных от комитета по благоустройству. В приложении также будут упоминать информацию о работе по сбросу наледи с крыш многоквартирных домов. Водителям рекомендуется скачать обновление для получения уведомлений.

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