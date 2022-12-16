Уголовное дело об оскорблении мемориала воинам возбуждено в Омской области

В Омской области в отношении местного жителя возбуждено уголовное дело об умышленном повреждении воинских захоронений (ч. 2 ст. 243.4 УК РФ, максимальное наказание - до пяти лет лишения свободы).

Подозреваемый, как считает следствие, в августе 2022 года в парке Победы в поселке Черлак нанес несколько ударов по металлическим щитам с информацией об участниках Великой Отечественной войны. Щиты были повреждены, сообщает СУ СКР по Омской области. Установить мужчину удалось по записям видеокамер. В настоящее время он задержан, устанавливаются обстоятельства преступления.

Как писал «Ъ-Сибирь», в ноябре в Омской области вынесли приговор трем местным жителям, которые подожгли венки на мемориале участникам Великой Отечественной войны. По ст. 243.4 УК РФ (умышленное повреждение воинских захоронений, а также мемориальных сооружений, увековечивающих память погибших при защите отечества) суд назначил им от 1 года 1 месяца до 1 года 8 месяцев лишения свободы в колонии строгого режима.

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Анна Егорова