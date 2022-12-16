Балаковская АЭС поддержала семьи, воспитывающие детей с ограниченными возможностями здоровья

Балаковская АЭС провела предновогоднюю благотворительную акцию – вручила сладкие подарки и конверты с материальной помощью семьям города Балаково, где воспитываются дети с инвалидностью.

«Такие добрые мероприятия – наша хорошая традиция, – отметил заместитель директора по управлению персоналом Балаковской АЭС Юрий Мезенцев. – В рамках своей благотворительной деятельности мы не оставляем без внимания тех, кто в нем особенно нуждается. И сегодня помощь пришла в дома, где просто необходима финансовая поддержка».

Конверты с материальной помощью получили 32 семьи, где воспитываются 40 детей с ограниченными возможностями здоровья. Все они стоят под патронатом местной организации Всероссийского общества инвалидов (ВОИ) и проживают на территории округов, депутатами в которых являются работники атомной станции – Дмитрий Шевченко и Дмитрий Дюдяев. Церемония вручения прошла в теплой атмосфере дружбы и взаимоуважения: улыбались и дети, и взрослые, ведь помощь в семьи пришла очень вовремя.

«Родители детей с инвалидностью ежедневно сталкиваются с проблемами, которые требуют финансовых затрат, поэтому мы очень ценим поддержку Балаковской АЭС, – отметила председатель балаковского отделения ВОИ Дарья Кудлаенко. – И это не разовые акции. Атомная станция регулярно помогает: с ремонтом, закупкой техники, развитием детей, улучшением их качества жизни и оздоровления».

Сладкие подарки и конверты с материальной помощью – лишь часть благотворительной акции Балаковской АЭС в поддержку людей с ограниченными возможностями. В рамках Всемирного дня инвалидов атомщики почти три недели развозили по адресам продуктовые наборы людям, которые не могли забрать их самостоятельно. Волонтеры доставили и вручили лично в руки 750 пакетов с продуктами.

Всего в 2022 году на благотворительные цели атомная станция направила более 86 млн рублей, которые пошли на помощь малообеспеченным семьям, обществу инвалидов, медицинским учреждениям, на благоустройство и развитие парков города – создание комфортной, благоустроенной среды.