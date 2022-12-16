Экс-начальник управления образования Федоровского района признана виновной в мошенничестве

В Саратовской области бывшая начальник управления образования администрации Федоровского района Оксана Кушнаревич признана судом виновной в мошенничестве с использованием служебного положения в крупном размере. Об этом сообщает СУ СК.

Установлено, что с 2020 по этот годы бывшая сотрудница управления образования велела директорам нескольких школ начислять учителям стимулирующие выплаты, а полученные средства передавать ей на нужды управления образования. Преступление выявило УЭБ и ПК ГУ МВД России по Саратовской области.

Приговором суда подсудимой назначено наказание в виде штрафа в размере 200 тыс. руб.

Марина Ковалева