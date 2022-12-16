Дом народного единства открыли в парке Пушкина в Нижнем Новгороде

В парке Пушкина отремонтировали здание бывшего ресторана «Охотник», которое находилось в аварийном состоянии в последние годы. Теперь в нем открыли центр для развития гражданского общества «Дом народного единства».

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Дом народного единства был создан в феврале 2022 года. Тогда власти объявили, что центр с помощью социальных участковых будет агитировать нижегородцев активнее заниматься вопросами инициативного бюджетирования, общаться чиновниками и депутатами. Сейчас на базе Дома оказывают помощь мобилизованным и членам их семей, собирают гуманитарную помощь, помогают в реализации культурных проектов.

В здании Дома народного единства будут представлены аппараты регионального совета Нижегородской области и региональной общественной палаты. На площадке предусмотрены и помещения для активистов. Нижегородцы смогут бесплатно пользоваться залами, переговорными комнатами, коворкингами для проведения мероприятий. Представителей некоммерческих организаций проконсультируют по правовым и финансовым вопросам, им помогут составить заявки на гранты.

«Под эгидой Дома народного единства реализуются проекты, направленные на гармонизацию межнациональных отношений, воспитание патриотизма, противодействие деструктивным течениям, содействие профессиональным и экспертным сообществам, просветительские и образовательные программы»,— говорится в сообщении правительства региона.

Анастасия Еремина