За год в Краснодаре через видеокамеры зафиксировали 2100 нарушений

В 2022 году в Краснодаре с помощью системы «Безопасный город» зафиксировали и передали в полицию более 2,1 тыс. материалов. В этом году в городе установили 108 камер, увеличив их количество до 1151, сообщает пресс-служба мэрии.

«Благодаря работе "Безопасного города" в этом году сотрудники полиции раскрыли более 250 преступлений, составлено порядка 700 протоколов об административных правонарушениях»,— отметил начальник управления гражданской защиты Виталий Казликин.

По его словам, в 2023 году в Краснодаре планируют расширить зоны охвата территорий города для комплексных систем видеонаблюдения. Особое внимание уделят новым жилым районам. В 2023 году в Краснодаре планируют установить еще 140 камер видеонаблюдения. Все полученные материалы оперативно передаются полицейским.

Сейчас в Краснодаре в тестовом круглосуточном режиме работает интеллектуальная система «Безопасный город», которая распознает и идентифицирует номерные знаки автомобилей на въездных и выездных маршрутах города. Также с помощью системы можно найти лиц, находящихся в розыске.

Татьяна Ручкина

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