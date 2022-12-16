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обновлено 09:19

Размер штрафа за нарушение антиалкогольного законодательства увеличили в Удмуртии

В Удмуртии увеличили максимальные суммы административных штрафов за нарушение дополнительных ограничений розничной продажи алкоголя. Соответствующие изменения в закон 15 декабря внесли депутаты госсовета республики на очередной сессии республиканского парламента.

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Так, с 1 января 2023 года за нарушения требований антиалкогольного законодательства для должностных лиц штраф увеличился с 30 до 50 тыс. руб., для юридических лиц максимальная сумма штрафа от 100 до 200 тыс. руб.


Председатель госсовета Удмуртии Владимир Невоструев подчеркнул, что работа законодателей, направленная на снижение алкоголизации населения, сбережение здоровья и обеспечение безопасности граждан не останавливается. По словам господина Невоструева, сегодня этим вопросам уделяется особое внимание на всех уровнях.

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