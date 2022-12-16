Пермские АЗС «ЛУКОЙЛа» оштрафовали на 650 тыс. руб. за необоснованное повышение цен на бензин

Пермское УФАС привлекло компанию «ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукт» к административной ответственности за злоупотребление доминирующим положением при установлении цен на нефтепродукты. Как сообщили в пресс-службе управления, административное дело в отношении общества возбудили на основании решения, ранее принятого Пермским УФАС России. Согласно ему ООО «ЛУКОЙЛ - Уралнефтепродукт» признали нарушившим антимонопольное законодательство (ч. 1 ст. 10 Закона о защите конкуренции).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Региональный антимонопольный орган установил доминирование компании на товарном рынке нефтепродуктов Пермского края. Во время рассмотрения дела антимонопольщики подтвердили, что расходы компании, необходимые для розничной продажи бензина АИ-92 и АИ-95, снижались за счет уменьшения затрат на покупку нефтепродуктов в оптовом сегменте. При этом у организации не было объективных экономических оснований для того, чтобы повысить стоимость бензина на АЗС. Рост розничных цен являлся необоснованным.

Из-за действий «ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукт» права и интересы потребителей Прикамья были ущемлены. В соответствии с КоАП РФ, обществу назначили 650 тыс. руб. административного штрафа. Кроме того, за нарушение Закона о защите конкуренции оштрафовано должностное лицо компании.

Во время рассмотрения антимонопольного дела «ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукт» снизило среднюю цену бензина АИ-92 и АИ-95 на АЗС почти на 1,5 руб. Максимальная цена, установленная на АЗС компании в Пермском крае, оставалась стабильной на протяжении этого года.