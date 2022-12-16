В центре Кемерова планируется построить 18-этажный отель

Новый 18-этажный гостиничный комплекс на 239 номеров планируется построить в центре Кемерова, соединив его теплым переходом со зданием уже строящегося театра оперы и балета.

«Мы возводим культурно-образовательный комплекс, который будет одним из самых популярных культурных объектов Сибири, и современная 100-метровая гостиница, которую планируем построить в районе Театра оперы и балета станет архитектурной достопримечательностью Кузбасса», заявил губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.

Площадь отеля составит 19,4 тыс. кв. м, на его первом и втором этажах предусмотрены паркинги, сервисные зоны, банк, конференц-зона, лобби, рестораны. Из 239 номеров 220 планируется стандартных, 18 улучшенных и один президентский. Запланированы также спа и фитнес-зона. Здания гостиничного комплекса и Театра оперы и балета будут соединены с использованием светопрозрачных конструкций, что позволит упростить доступ из одного здания в другое и наблюдать виды на прилегающую территорию.

О планах строительства отеля в районе строящегося комплекса культурно-образовательного кластера в центре Кемерова Сергей Цивилев объявил в конце 2021 года, а в сентябре 2022 года подписал с «Промсвязьбанком» соглашение, по которому банк профинансирует строительство в Кемерове двух гостиниц и центра уличного баскетбола.

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Игорь Лавренков, Кемерово