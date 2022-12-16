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Коммерсантъ FM
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В результате теракта на юго-востоке Турции ранения получили девять полицейских

В городе Диярбакыр произошел подрыв заминированного автомобиля. В результате взрыва ранения получили девять полицейских. Об этом в Twitter сообщили власти города.

Взрыв произошел около 5:00 по местному времени (совпадает с московским). Заминированный автомобиль взорвался рядом с автобусом с полицейскими, когда тот проезжал мимо. Полиция задержала двоих подозреваемых, сообщает CNN Turk.

«Полицейские госпитализированы, их жизни ничего не угрожает»,— сообщили местные власти. Диярбакыр расположен на юго-востоке Турции, численность — около 1 млн человек, город считается неофициальной столицей Курдистана.

Олеся Павленко

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