В Тюмени проводили очередной эшелон с мобилизованными

Эшелон с завершившими подготовку мобилизованными солдатами и офицерами Тюменской области и Ямало-Ненецкого автономного округа проводили с вокзала Тюмени. Как сообщили в telegram-канале правительства региона, военнослужащие отправились на боевое слаживание.

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«Наша армия сражается на наших дальних западных рубежах, чтобы нам никогда не пришлось сражаться с врагом у нас, дома. Вам выпало счастье находиться рядом с товарищами по оружию с одной большой Тюменской области. Берегите друг друга», — заявил замгубернатора Тюменской области Павел Белявский.

Президент РФ Владимир Путин объявил о начале военной операции на Украине 24 февраля. Тогда он заявил, что целью операции является «демилитаризация» и «денацификация» соседнего государства. С 21 сентября по 1 ноября в России проводилась частичная мобилизация, в ходе которой из резерва были призваны 300 тыс. человек.

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