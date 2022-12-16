СК возбудил два уголовных дела после нападения на конвоиров в суде Карабаша

В Челябинской области фигурант уголовного дела пытался сбежать из зала суда и напал на конвоиров. Возбуждено два уголовных дела, сообщает региональное управление Следственного комитета РФ.

По версии следствия, днем 15 декабря после оглашения приговора за совершение убийства в Карабашском городском суде осужденный напал на двух сотрудников полиции, избив их металлическим предметом. Он выбежал из здания суда, но был задержан после применения конвоиром табельного оружия.

Следственные органы возбудили в отношении нападавшего уголовные дела по ст. 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов) и ст.313 УК РФ (побег из под стражи).