Бывший руководитель новосибирского филиала «РЖД-логистика» обвиняется в мошенничестве

В Новосибирске суд рассмотрит уголовное дело бывшего директора новосибирского филиала АО «РЖД Логистика». По данным Западно-Сибирской транспортной прокуратуры, экс-глава филиала, действуя в составе преступной группы с 2017 по 2019 годы, похитил более 74 млн руб., привлекая аффилированные организации к сделкам с использованием подложных коммерческих предложений по завышенной стоимости услуг.

Для легализации полученных средств злоумышленники совершили фиктивные финансовые операции под видом совершения сделок и оказания услуг без их фактического исполнения, сообщили в ведомстве.

Фигурантам дела предъявлены обвинения в мошенничестве и отмывании денежных средств, приобретенных преступным путем.

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Анна Егорова