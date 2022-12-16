Первый замглавы района Перми задержан после допроса

Следователь СУ СКР по Пермскому краю вынес решение о задержании первого заместителя главы Дзержинского района Николая Ракинцева в порядке ст. 91 УПК. Перед этим господин Ракинцев был допрошен в качестве подозреваемого по уголовному делу о злоупотреблении полномочиями. Как утверждают источники, якобы он незаконно распорядился не предоставлять средства на благоустройство территории у дома по ул. Подлесной, 17 в рамках программы «Формирование комфортной городской среды». Перед этим у замглавы района возник спор с муниципальной управляющей компанией о подрядчике, который будет выполнять эти работы.

Согласно диспозиции ст. 91 УПК, подозреваемый в преступлении, за которое может быть назначено наказание в виде лишения свободы, может быть задержан на 48 часов.