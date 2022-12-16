Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Первый замглавы района Перми задержан после допроса

Следователь СУ СКР по Пермскому краю вынес решение о задержании первого заместителя главы Дзержинского района Николая Ракинцева в порядке ст. 91 УПК. Перед этим господин Ракинцев был допрошен в качестве подозреваемого по уголовному делу о злоупотреблении полномочиями. Как утверждают источники, якобы он незаконно распорядился не предоставлять средства на благоустройство территории у дома по ул. Подлесной, 17 в рамках программы «Формирование комфортной городской среды». Перед этим у замглавы района возник спор с муниципальной управляющей компанией о подрядчике, который будет выполнять эти работы.

Согласно диспозиции ст. 91 УПК, подозреваемый в преступлении, за которое может быть назначено наказание в виде лишения свободы, может быть задержан на 48 часов.

Картина дня

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...