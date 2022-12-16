В Калужской области в результате ДТП с автоцистерной произошла утечка аммиака

В аварии в Калужской области опрокинулась автоцистерна с аммиаком. В результате произошла его утечка, сообщили ТАСС в экстренных службах. Погиб один человек.

ДТП случилось в районе 281-го км трассы М-3 «Украина», столкнулись три грузовых автомобиля. «В результате чего опрокинулась цистерна с аммиаком, произошла утечка паров»,— сказал представитель экстренных служб.

В цистерне было около 8 куб. м аммиака. Для нейтрализации его паров пожарные выставили водяную завесу. Движение по трассе перекрыли, автомобилистов отправляют по объездному маршруту.

Ближайший населенный пункт находится в 5 км от места аварии. На сайте областного МЧС говорится, что столкнулись четыре машины, и пострадал один человек. Информацию о предполагаемой утечке в ведомстве не приводят.