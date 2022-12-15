Белгородэнерго поддерживает развитие агропромышленного комплекса Белгородской области

В этом году филиал «Россети Центр» – «Белгородэнерго» обеспечил подключение к электрическим сетям 90 предприятий агропромышленного комплекса и фермерских хозяйств региона совокупной мощностью порядка 18,5 МВт. Для этого энергетики построили более 50 км линий электропередачи и смонтировали 26 комплектных трансформаторных подстанций.

Фото: Белгородэнерго

К числу наиболее крупных проектов относятся фруктохранилище компании «Белгородские яблоки» в Новооскольском районе, новые производственные площадки мясоперерабатывающего завода «Агро-Белогорье», склад хранения мясной продукции в Корочанском районе, элеваторный комплекс компании «Тамбовский бекон» в Шебекинском городском округе, свинокомплекс и зерносушильный комплекс в Яковлевском городском округе.

В частности, фруктохранилище в Новом Осколе обеспечено запрашиваемой мощностью в объеме 3,06 МВт. Для его подключения к сетям энергетики проложили более 7 км линий электропередачи и установили три комплектных трансформаторных подстанции, обеспечив сельхозпредприятие основным и резервным источниками электроснабжения.

Дополнительной мощностью в объеме 2,5 МВт обеспечены новые производственные линии МПЗ «Агро-Белогорье». Энергетики установили комплектную трансформаторную подстанцию, оборудованную устройствами телеметрии, и проложили 2,7 км линий электропередачи.

Порядка 30-40% технологического присоединения в агропромышленном секторе области традиционно приходится на фермерские хозяйства. В текущем году энергетики подключили к сетям свыше 25 малых производственных объектов по выпуску сельскохозяйственной продукции. Это теплицы, питомники, фермы, зерносушилки, системы полива.

«Технологическое присоединение предприятий АПК, пищевой и перерабатывающей промышленности выполняется в приоритетном порядке. Таким образом энергетики вносят свой вклад в обеспечение продовольственной безопасности региона и создают основу для его дальнейшего социально-экономического развития», – отметил и.о. заместителя генерального директора – директора филиала ПАО «Россети Центр» – «Белгородэнерго» Антон Герасимов.