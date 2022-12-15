Нововоронежская АЭС: в Нововоронеже введены в эксплуатацию уникальные тренажёры для обучения ремонтного персонала

В городе-спутнике Нововоронежской АЭС, на площадке Нововоронежского филиала Технической академии Росатома введены в эксплуатацию два новых уникальных тренажёра для обучения ремонтного персонала, использование которых значительно повысит качество подготовки кадров для АЭС, в том числе зарубежных.

Фото: Ольга Мартынова, пресс-служба НВ АЭС

Это тренажер-аналог электрического оборудования инновационных блоков поколения «3+» и тренажер по локализации течей рабочей среды на действующем оборудовании. На сегодняшний день они являются самыми современными техническими средствами обучения ремонтного персонала в отрасли, аналогов которым, по утверждению специалистов, пока нет. Они вошли в состав уже существующего тренажёрного комплекса, который теперь состоит из полномасштабного и многофункционального тренажера для эксплуатационного персонала и пяти тренажеров и 45-ти макетов для отработки ремонтных навыков. Первыми обучение на новом ремонтном комплексе уже начали будущие специалисты АЭС «Эль-Дабаа», сооружаемой в Египте по российскому проекту.

«Все наши критические знания по технологиям ремонта и обслуживания нужно передавать. Сегодня в одном месте сосредоточено большое количество практических тренажеров, которые позволят эту задачу решить. Надежность ремонтного персонала - это безопасность, экономичность и эффективность АЭС», – отметил заместитель директора по производству и эксплуатации АЭС, директор департамента по техническому обслуживанию, ремонту и монтажу АО «Концерн Росэнергоатом» Александр Крупский.

«Я думаю, мы будем тесно сотрудничать с академией. Нововоронежская АЭС эксплуатирует 4 блока, и еще нам необходимо готовить персонал для атомных станций, строящихся за рубежом. Сегодня нам продемонстрировали уникальные стенды для обучения ремонтного персонала, у Техакадемии хорошая база. Мы должны объединить усилия всех учебных подразделений: вузов и Технической академии. Надеемся, что совместно мы станем центром высококачественной подготовки персонала для атомной отрасли», – прокомментировал директор Нововоронежской АЭС Владимир Поваров.

Помимо тренажеров было открыто много новых стендов и макетов

Фото: Ольга Мартынова, пресс-служба НВ АЭС

«К открытию комплекса мы шли упорно, понимая насколько сегодня необходимо обучать не только эксплуатационников, но и ремонтный персонал. Тренажер по локализации течей рабочей среды - это наша гордость. Данный стенд уникальный потому, что единственный в стране. Помимо персонала технического обслуживания атомных станций, мы планируем начать обучение сторонних организаций», – заметил проректор-директор Нововоронежского филиала Технической академии Андрей Солнцев.

Также в церемонии открытия участвовали директор департамента по подготовке персонала АО «Концерн Росэнергоатом» Григорий Хахулин, заместитель директора по управлению персоналом Олег Уразов, первый проректор по основной деятельности Техакадемии Владимир Аспидов.

Усилия Госкорпорации «Росатом» по усовершенствованию технических средств обучения создают необходимое подспорье для развития отечественного промышленного комплекса, что, в свою очередь, поможет обеспечению технологического суверенитета страны.