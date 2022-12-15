В Татарстане за девять месяцев отловили более 10 тысяч бездомных животных

За девять месяцев 2022 года в Татарстане отловили более 10 тыс. животных без хозяев. «Бесхозные животные, а также те, кого не удалось пристроить новым хозяевам, и которые не проявляют агрессии, выпускаются в места прежнего обитания»,— говорится в материалах Госсовета Татарстана. В том числе в Казани отловлено 8,6 тыс. собак, стерилизовано 6,7 тыс. животных. В соответствии с законом более 6 тыс. животных выпущены в места прежнего обитания. На доживании в приюте остались 463 собаки, признанные агрессивными.

По данным управления Роспотребнадзора по Татарстану, за 10 месяцев 2022 года за медицинской помощью по поводу повреждений, нанесенных животными, обратилось 8,3 тыс. жителей. «В ряде районов республики выросли риски возникновения случаев бешенства среди людей от укусов животными»,— отмечают в ведомстве.

Кирилл Антонов, "Ъ-Казань"