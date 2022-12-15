Транзит судов через один из шлюзов Панамского канала приостановлен из-за пожара

Управление Панамского канала сообщило о возгорании в одном из машинных тоннелей в верхней камере шлюзов Мирафлорес. В этой связи транзит судов через шлюз был приостановлен.

Информации о пострадавших нет, однако транзит судов через этот шлюз был временно приостановлен в качестве меры безопасности, сообщили в управлении. «Пожарная служба канала работает над разрешением ситуации, остальные шлюзы продолжают работать в обычном режиме»,— сообщило управление в Twitter (цитата по Telemetro).

Панамский канал — судоходный канал, соединяющий Панамский залив Тихого океана с Карибским морем и Атлантическим океаном, расположен на Панамском перешейке. Панамский канал контролировался США вплоть до 31 декабря 1999 года, после чего был передан правительству Панамы. Сумма сбора с контейнеровозов рассчитывается в зависимости от их вместимости.

Мария Федотова