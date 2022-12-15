Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Транзит судов через один из шлюзов Панамского канала приостановлен из-за пожара

Управление Панамского канала сообщило о возгорании в одном из машинных тоннелей в верхней камере шлюзов Мирафлорес. В этой связи транзит судов через шлюз был приостановлен.

Информации о пострадавших нет, однако транзит судов через этот шлюз был временно приостановлен в качестве меры безопасности, сообщили в управлении. «Пожарная служба канала работает над разрешением ситуации, остальные шлюзы продолжают работать в обычном режиме»,— сообщило управление в Twitter (цитата по Telemetro).

Панамский канал — судоходный канал, соединяющий Панамский залив Тихого океана с Карибским морем и Атлантическим океаном, расположен на Панамском перешейке. Панамский канал контролировался США вплоть до 31 декабря 1999 года, после чего был передан правительству Панамы. Сумма сбора с контейнеровозов рассчитывается в зависимости от их вместимости.

Мария Федотова

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...