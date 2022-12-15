Минторг США ввел экспортные ограничения против девяти компаний России

Министерство торговли США ввело экспортные ограничения в отношении девяти российских компаний, поскольку ведомство не могло провести их проверку и инспекцию в течение 60 дней или больше. Об этом говорится в федеральном реестре США (pdf)

В список попали компании VIP Technology, Intercom Ltd, Tavrida Microelectronics, Nuclin LLC, Alliance EG Ltd, «Росморпорт», «Насосы Ампика», «Академия безопасности бизнеса» и Институт радиотехники и электроники им. В. А. Котельникова РАН.

Бюро по вопросам промышленности и безопасности при Минторге США, следует из реестра, исключило эти компании из списка организаций, в отношении которых ведомство не обладало достаточной информацией. Перечисленные девять компаний внесут в перечень организаций, которые могут быть «вовлечены в действия, противоречащие национальной безопасности или внешней политике США». Для таких компаний введут дополнительные требования на получение лицензии и ряд ограничений на экспорт.

7 декабря Минторг CША добавил в санкционный список десять российских компаний, в том числе холдинг «Росэлектроника». В марте Вашингтон ввел экспортные ограничения в отношении 91 организации и физлица, связанных с Россией.

Лусине Баласян