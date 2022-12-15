Пермский городовой

Мэрия рассматривает вопрос создания муниципального учреждения по вопросам общественной безопасности. По словам главы города Алексея Демкина, учреждение может получить полномочия по охране общественного правопорядка, патрулированию улиц, мониторингу соблюдения правил благоустройства, а также развитию системы видеонаблюдения. Как поясняют в мэрии, предполагается, что новая структура будет привлекать к ответственности за административные правонарушения и не будет дублировать функции полиции или Росгвардии. Эксперты считают, что создание такого учреждения поспособствует сокращению числа преступлений, однако организация и полномочия данной структуры вызывают вопросы.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Администрация Перми рассматривает возможность создания муниципального учреждения по вопросам обеспечения безопасности. Об этом рассказал глава города Алексей Демкин в своем telegram-канале. По словам градоначальника, новое учреждение может сконцентрировать все полномочия мэрии, касающиеся общественной безопас­ности (административная практика, обеспечение видеонаблюдения, взаимодействие с правоохранительными органами), в одной структуре. Сейчас эти функции, как отмечает господин Демкин, распределены по разным подразделениям администрации.

Как пишет глава Перми, городские власти хотят создать «муниципальную милицию», дополняющую работу силовых ведомств. «В первую очередь, нам важна охрана общественного правопорядка, в том числе при проведении массовых мероприятий, патрулирование улиц, мониторинг соблюдения правил благо­устройства, развитие системы видеонаблюдения на территории общественных пространств»,— поделился Алексей Демкин.

В пресс-службе мэрии сообщили «Ъ-Прикамье», что новая структура «будет реагировать на административные правонарушения, предусмотренные законом „Об административных правонарушениях в Пермском крае“ и отнесенные к компетенции органов местного само­управления». Таким образом, новое учреждение не будет дублировать полномочия полиции и Росгвардии.

По информации «Ъ-Прикамье», с депутатами городской думы создание нового муниципального учреж­дения еще не обсуждалось.

Также в департаменте общественной безопасности администрации Перми пояснили, что появление «муниципальной милиции» не приведет к назначению отдельного замглавы городской администрации по вопросам безопасности. Если новая структура будет создана, то она войдет в состав существующего функционально-целевого блока «Общественное согласие и безопасность». Сейчас данный блок курирует и.о. замглавы Перми Александр Молоковских.

По словам Алексея Демкина, мэрия уже изучает опыт администрации Уфы, где действует МКУ «Центр общественной безопасности», занимающееся охраной общественного порядка. Как указано на сайте учреж­дения, центр был создан в декабре 2012 года по инициативе местных депутатов и при поддержке администрации Уфы. Сотрудники центра занимаются охраной общественного порядка, профилактикой правонарушений в жилом секторе, а также профилактикой правонарушений среди несовершеннолетних, правонарушений в сфере благоустройства и развивают комплексную автоматизированную информационно-аналитическую систему «Безопас­ный город». Сотрудники имеют служебные удостоверения, а также летнюю и зимнюю форму, напоминающую полицейскую.

Депутат Пермской думы Дмитрий Федоров («Справедливая Россия») считает актуальной идею создания новой структуры. «Моя деятельность подразумевает постоянный контакт с жителями и погружение в проблематику микрорайонов, поэтому с уверенностью могу сказать, что запрос на усиление и дополнение органов безопасности очень велик»,— поделился депутат. «Безусловно, следует развивать систему видеонаблюдения на территории общественных пространств, что позволит сократить количество преступлений и повысить процент раскрываемости дел. Хорошо, если система видеонаблюдения будет централизована и появятся люди, которые в реальном времени будут осуществлять мониторинг на участках и передавать информацию в экстренные службы для немедленного реагирования»,— добавил господин Федоров.

Вместе с тем он подчеркивает, что подход к созданию нового учреждения «должен быть максимально ответственным, с привлечением к обсуждению специалистов разного уровня». В частности, у депутата вызывает вопросы патрулирование улиц сотрудниками нового учреждения. «Основная функция контроля безопасности лежит на Российской Федерации, это закреплено Конституцией. Какими полномочиями будут обладать муниципальные специалисты? Не создаст ли их деятельность еще больше напряженных ситуаций? А главное, не станет ли патрулирование угрозой для безопасности самих сотрудников без особых полномочий и подготовки? Возможно, стоит просто взять под контроль работу общественной дружины и провести необходимый ребрендинг»,— предлагает Дмитрий Федоров.

Экс-начальник УМВД по Перми Павел Фадеев назвал создание подобной структуры «хорошей идеей». В то же время, он полагает, что при ее реализации возникнет ряд вопросов: «Во-первых, какой правовой статус ее сотрудники будут иметь с точки зрения федерального законодательства? Например, правовое положение народных дружинников и их полномочия определены ФЗ „Об учас­тии граждан в охране общественного порядка“. Кроме того, встанет вопрос и о мотивации сотрудников, прежде всего материальной». Павел Фадеев полагает, что они, например, могут получить право составлять административные протоколы за совершение ряда правонарушений, привлечение к ответственности за которые возложено на органы МСУ. По его мнению, если муниципальное учреждение все же будет создано, то при должной организации работы его сотрудники внесут вклад в обеспечение общественного порядка. «Даже один факт появления человека в форме может предотвратить правонарушение, например, распитие спиртных напитков или хулиганство»,— говорит господин Фадеев.

Константин Кадочников, Дмитрий Астахов