Под Дзержинским чистят

Первый замглавы администрации Дзержинского района Перми Николай Ракинцев стал фигурантом дела о злоупотреб­лении полномочиями. Как говорят источники, оно возбуждено после того, как он лишил средств на благоустройство дома по ул. Подлесной, 17 муниципальную управляющую компанию ООО «ПМУП ГКТХ». С ней у господина Ракинцева возник конфликт из-за подрядчика, который должен был выполнять эти работы. В правоохранительных органах ситуацию не комментируют, в администрации Перми говорят, что оказывают им содействие. Источник, близкий к райадминистрации, считает, что перспектив у дела нет.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Вчера утром следователи СУ СКР по Пермскому краю и оперативники подразделений УЭБ и ПК управления МВД по Перми провели обыск в администрации Дзержинского района Перми. Следственное действие проходило в рамках уголовного дела о злоупотреблении полномочиями. В ходе мероприятий был допрошен первый заместитель главы района Николай Ракинцев, курирующий сферу ЖКХ. После следственных мероприятий он был отпущен, рассказали «Ъ-Прикамье» источники. По другим данным, он был задержан и отправлен в СИЗО. Источники утверждают, что оперативники и следователи заинтересовались ситуацией с благоустройством придомовой территории по ул. Подлесной, 17. Субсидии на эти цели были выделены в рамках ФП «Формирование комфорт­ной городской среды». По их данным, между управляющей компанией ООО «ПМУП „Городское коммунальное и тепловое хозяйство“» возник конфликт по выбору подрядчика для благоустройства территории дома №17 по ул. Подлесной. «Каждая из сторон настаивала на своей кандидатуре, договориться они не смогли, в итоге райадминистрация (распорядитель субсидии) исключила этот дом из списка получателей»,— утверж­дает знакомый с ситуацией источник. Другой собеседник «Ъ-Прикамье» говорит, что за предложенного управляющей компанией подрядчика проголосовали жильцы дома, но в итоге он так и не был допущен к работе. «Денег на благоустройство по программе дом так и не получил»,— рассказывает собеседник.

Единственным учредителем управляющей компании является одноименное муниципальное ПМУП «ГКТХ». Это ООО было зарегистрировано в 2018 году, по итогам прошлого года его выручка превысила 106 млн руб., чистая прибыль составила чуть более 2 млн руб. По данным портала минЖКХ, под управлением муниципальной компании находятся 146 жилых домов в Перми.

Отметим, что в 2017 году Николай Ракинцев был временно отстранен от должности, после того как сотрудники УФСБ по Пермскому краю провели оперативные мероприятия по изъятию документов в здании администрации. Но после проверки он вернулся на должность заместителя главы района.

В СУ СКР по Пермскому краю и ГУ МВД по региону предоставить комментарии по поводу обысков и уголовного дела вчера отказались. В администрации Перми пояснили, что в курсе следственных действий с участием Николая Ракинцева. Как пояснили в пресс-службе мэрии, администрация оказывает содействие правоохранительным органам. Собеседник «Ъ-Прикамье», близкий к администрации Дзержинского района, пояснил, что не знает, на основании каких материалов возбуждено уголовное дело. «Никакой реальной перспективы дело не имеет, поскольку никакого ущерба нет»,— убежден он.

Дмитрий Астахов