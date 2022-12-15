«Пермэнергосбыт» ставит на счетчик

ПАО «Пермэнергосбыт», являющееся гарантирующим поставщиком электроэнергии в Прикамье, и ставропольский производитель «умных» счетчиков ООО «Миртек» планируют в 2023 году запустить завод по изготовлению таких приборов в Перми. Сумму инвестиций и местоположение будущего предприятия пока не раскрывают. Эксперты затрудняются оценить предполагаемые вложения, но отмечают, что проект будет затратным. По их мнению, продукция завода будет востребована ресурсоснабжающими предприятиями региона.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

У ПАО «Пермская энергосбытовая компания» («Перм­энергосбыт», ПЭСК) появилась новая дочерняя структура — ООО «Умный учет». По данным «СПАРК-Интерфакс», данное общество с уставным капиталом 1 млн руб. было зарегистрировано в Перми 14 декабря по ул. Тимирязева, 37, где находится головной офис ПЭСК. Основным видом деятельности ООО указано производство инструментов и приборов для измерения, тестирования и навигации. «Пермэнергосбыту» в уставном капитале компании принадлежит 60% долей, еще 40% владеет ставропольское ООО «Миртек». Генеральным директором ООО «Умный учет» значится Олег Скачков, замес­титель гендиректора ПЭСК.

В ПЭСК пояснили, что новая компания — совместное предприятие с группой компаний «Миртек», одним из лидеров по производству интеллектуальных систем контроля и учета для отрасли ЖКХ. Это будет завод по производству всей номенклатуры продуктов «Миртек» — от интеллектуальных приборов учета электроэнергии до модулей сбора и передачи данных, счетчиков других ресурсов ЖКХ, «умных» датчиков потерь ресурсов и так далее. «Тем самым, мы закроем свои потребности в „умных“ электросчетчиках и будем развивать новое направление бизнеса. „Миртек“ — это компетенции и технологии. Наша задача — организация производства в Перми, развитие проекта, расширение рынков сбыта продукции и тому подобное»,— поделился Олег Скачков. По его словам, запуск производства запланирован на 2023 год. Местоположение предприятия и объем инвестиций пока не разглашаются. «Подготовку завершим уже в этом году, сейчас выбираем площадку, определяемся с масштабом производства»,— сообщил господин Скачков.

В «Миртеке» отметили, что сейчас у группы компаний нет ни торговых точек, ни представительства в Прикамье. «Но так как уже целый год мы успешно сотрудничаем с компанией „Пермэнергосбыт“, решили локализовать в Пермском крае свое производство. Это позволит снизить себестоимость продукции для клиентов в регионе, а также создать новые рабочие места. Все необходимое оборудование уже заказано, и сейчас в пути. В следующем году производственная площадка начнет полноценную работу, и мы совместно с ПЭСК будем собирать на ней наши приборы»,— рассказали в «Миртеке».

ПАО «Пермэнергосбыт» — гарантирующий поставщик электроэнергии на территории Пермского края. Основными акционерами являются ООО «Сбытовой холдинг» (объединяет сбытовые активы группы «Т Плюс»), которое владеет 31,66% обыкновенных акций ПЭСК (37,73% уставного капитала), и бывший гендиректор ОАО «Четвертая генерирующая компания оптового рынка №4» (ОГК-4) Андрей Киташев — 44,15% (35,18%). Еще 7,7% (6,34%), согласно актуальному списку аффилированных лиц, принадлежит экс-гендиректору ПЭСК Роману Ленькову, 3,46% (2,64%) — руководителю ОАО «Проекты и технологии» Андрею Елову, 0,51% (0,39%) — замгендиректора ПЭСК Александру Шелеманову. Каким образом распределяются оставшиеся акции, в документе не указано. Выручка ПЭСК за 2021 год составила 40,8 млрд руб., чистая прибыль — 950,3 млн руб.

«Умный учет» станет первым промышленным предприятием в структуре ПЭСК. Помимо него у ПЭСК есть четыре 100-процентные «дочки»: энергосбытовые предприятия ЗАО «КЭС-Мультиэнергетика» и ООО «Евро-Азиатская сбытовая компания» (ЕАСК), теплоснабжающая компания ООО «Тимсервис» и ООО «Информационно-сервисный центр» (ИСЦ), занимающееся разработкой компьютерного программного обеспечения.

Группа компаний «Миртек» — российский разработчик и производитель «умных» счетчиков и программного обеспечения. По информации на сайте ГК, она работает на рынке РФ и СНГ более 16 лет. В настоящий момент холдинг объединяет пять заводов, два из которых расположены в России (Таганрог и Владивосток), остальные за рубежом (Гомель (Беларусь), Алматы (Казахстан) и Ереван (Армения). Центральный офис «Миртека» находится в Ставрополе, отделы продаж работают в Москве, Ставрополе, Таганроге, Владивостоке, Гомеле и Алматы. Единственным владельцем и гендиректором холдинга является ставропольский бизнесмен Игорь Ступак. По данным kartoteka.ru, выручка ООО «Миртек», которое является головной компанией группы, в 2021 году составила 3,8 млрд руб., чистая прибыль — 196,5 млн руб.

Бывший гендиректор ПЭСК Дмитрий Орлов считает создание в Перми завода, который будет выпускать «умные счетчики», перспективным проектом. «Это оборудование сегодня востребовано. С поставкой такой электроники из-за рубежа в условиях санкций возникли сложности, соответственно, спрос на продукцию российских производителей вырос. Если такое производство откроют прямо в Перми, это будет очень удобно для ПЭСК и других ресурсоснабжающих компаний региона»,— говорит господин Орлов. Оценить размер инвестиций в запуск предприятия он затруднился, отметив при этом, что вложения в подобные производства достигают очень крупных сумм.

Екатерина Артемова