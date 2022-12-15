«Пермэнергосбыт» ставит на счетчик

ПАО «Пермэнергосбыт», являющееся гарантирующим поставщиком электроэнергии в Прикамье, и ставропольский производитель «умных» счетчиков ООО «Миртек» планируют в 2023 году запустить завод по изготовлению таких приборов в Перми. Сумму инвестиций и местоположение будущего предприятия пока не раскрывают. Эксперты затрудняются оценить предполагаемые вложения, но отмечают, что проект будет затратным. По их мнению, продукция завода будет востребована ресурсоснабжающими предприятиями региона.
Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ
У ПАО «Пермская энергосбытовая компания» («Пермэнергосбыт», ПЭСК) появилась новая дочерняя структура — ООО «Умный учет». По данным «СПАРК-Интерфакс», данное общество с уставным капиталом 1 млн руб. было зарегистрировано в Перми 14 декабря по ул. Тимирязева, 37, где находится головной офис ПЭСК. Основным видом деятельности ООО указано производство инструментов и приборов для измерения, тестирования и навигации. «Пермэнергосбыту» в уставном капитале компании принадлежит 60% долей, еще 40% владеет ставропольское ООО «Миртек». Генеральным директором ООО «Умный учет» значится Олег Скачков, заместитель гендиректора ПЭСК.
В ПЭСК пояснили, что новая компания — совместное предприятие с группой компаний «Миртек», одним из лидеров по производству интеллектуальных систем контроля и учета для отрасли ЖКХ. Это будет завод по производству всей номенклатуры продуктов «Миртек» — от интеллектуальных приборов учета электроэнергии до модулей сбора и передачи данных, счетчиков других ресурсов ЖКХ, «умных» датчиков потерь ресурсов и так далее. «Тем самым, мы закроем свои потребности в „умных“ электросчетчиках и будем развивать новое направление бизнеса. „Миртек“ — это компетенции и технологии. Наша задача — организация производства в Перми, развитие проекта, расширение рынков сбыта продукции и тому подобное»,— поделился Олег Скачков. По его словам, запуск производства запланирован на 2023 год. Местоположение предприятия и объем инвестиций пока не разглашаются. «Подготовку завершим уже в этом году, сейчас выбираем площадку, определяемся с масштабом производства»,— сообщил господин Скачков.
В «Миртеке» отметили, что сейчас у группы компаний нет ни торговых точек, ни представительства в Прикамье. «Но так как уже целый год мы успешно сотрудничаем с компанией „Пермэнергосбыт“, решили локализовать в Пермском крае свое производство. Это позволит снизить себестоимость продукции для клиентов в регионе, а также создать новые рабочие места. Все необходимое оборудование уже заказано, и сейчас в пути. В следующем году производственная площадка начнет полноценную работу, и мы совместно с ПЭСК будем собирать на ней наши приборы»,— рассказали в «Миртеке».
ПАО «Пермэнергосбыт» — гарантирующий поставщик электроэнергии на территории Пермского края. Основными акционерами являются ООО «Сбытовой холдинг» (объединяет сбытовые активы группы «Т Плюс»), которое владеет 31,66% обыкновенных акций ПЭСК (37,73% уставного капитала), и бывший гендиректор ОАО «Четвертая генерирующая компания оптового рынка №4» (ОГК-4) Андрей Киташев — 44,15% (35,18%). Еще 7,7% (6,34%), согласно актуальному списку аффилированных лиц, принадлежит экс-гендиректору ПЭСК Роману Ленькову, 3,46% (2,64%) — руководителю ОАО «Проекты и технологии» Андрею Елову, 0,51% (0,39%) — замгендиректора ПЭСК Александру Шелеманову. Каким образом распределяются оставшиеся акции, в документе не указано. Выручка ПЭСК за 2021 год составила 40,8 млрд руб., чистая прибыль — 950,3 млн руб.
«Умный учет» станет первым промышленным предприятием в структуре ПЭСК. Помимо него у ПЭСК есть четыре 100-процентные «дочки»: энергосбытовые предприятия ЗАО «КЭС-Мультиэнергетика» и ООО «Евро-Азиатская сбытовая компания» (ЕАСК), теплоснабжающая компания ООО «Тимсервис» и ООО «Информационно-сервисный центр» (ИСЦ), занимающееся разработкой компьютерного программного обеспечения.
Группа компаний «Миртек» — российский разработчик и производитель «умных» счетчиков и программного обеспечения. По информации на сайте ГК, она работает на рынке РФ и СНГ более 16 лет. В настоящий момент холдинг объединяет пять заводов, два из которых расположены в России (Таганрог и Владивосток), остальные за рубежом (Гомель (Беларусь), Алматы (Казахстан) и Ереван (Армения). Центральный офис «Миртека» находится в Ставрополе, отделы продаж работают в Москве, Ставрополе, Таганроге, Владивостоке, Гомеле и Алматы. Единственным владельцем и гендиректором холдинга является ставропольский бизнесмен Игорь Ступак. По данным kartoteka.ru, выручка ООО «Миртек», которое является головной компанией группы, в 2021 году составила 3,8 млрд руб., чистая прибыль — 196,5 млн руб.
Бывший гендиректор ПЭСК Дмитрий Орлов считает создание в Перми завода, который будет выпускать «умные счетчики», перспективным проектом. «Это оборудование сегодня востребовано. С поставкой такой электроники из-за рубежа в условиях санкций возникли сложности, соответственно, спрос на продукцию российских производителей вырос. Если такое производство откроют прямо в Перми, это будет очень удобно для ПЭСК и других ресурсоснабжающих компаний региона»,— говорит господин Орлов. Оценить размер инвестиций в запуск предприятия он затруднился, отметив при этом, что вложения в подобные производства достигают очень крупных сумм.