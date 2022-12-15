В суде Челябинской области осужденный напал на полицейских, двое ранены

Осужденный житель Кыштыма Челябинской области напал на сотрудников конвойной службы после оглашения обвинительного приговора в Карабашском городском суде. В результате удара металлическим предметом пострадал сотрудник подразделения охраны, он госпитализирован. Также пострадал полицейский. Управление СКР по области возбудило дело по факту нападения по ст. 317 (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов) и ст. 313 УК РФ (побег из-под стражи).

«Злоумышленник нанес удар металлическим предметом одному из полицейских и попытался напасть на второго. Для пресечения его противоправных действий в соответствии со статьей Федерального закона №3-ФЗ "О полиции" полицейские применили огнестрельное оружие»,— сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МВД РФ по Челябинской области. Нападавшего задержали и направили в медицинское учреждение. Позже его отправят в СИЗО.

Как сообщают Telegram-каналы Mash и «112», нападавший осужден за убийство. По их информации, 40-летний мужчина схватил металлический предмет и напал на полицейских, когда суд огласил наказание в виде лишения свободы на срок девять лет.

Лусине Баласян