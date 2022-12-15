На Урале эффективность процедуры ЭКО достигла 50%

За последние годы эффективность процедуры ЭКО (процедура искусственного оплодотворения) в Свердловской области выросла вдвое, сообщила «Ъ-Урал» клинический эмбриолог Центра семейной медицины Ольга Морозова. «Условно, 20 лет назад мы отмечали 25% успешного проведения этой процедуры. Сейчас вероятность забеременеть с помощью процедуры ЭКО равняется 50%. Это связано, конечно, с развитием технологий»,— пояснила она, добавив, что в среднем в мире этот показатель составляет 35-37%.

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Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Врач в эмбриологической лаборатории

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Госпожа Морозова рассказала, что сейчас к процедуре ЭКО обращаются чаще, чем раньше. «Если примерно в начале 2000-х каждая пятая супружеская пара была бесплодной, то сейчас это, наверное, каждая четвертая или даже третья. На плодовитости и способности вынашивать плод сказываются и стрессы, и перенаселенность, и ухудшавшаяся экология»,— отметила она.

Кроме того, увеличился средний возраст тех, кто обращается к этой процедуре — с 25-26 лет до 38 лет. «Это возраст, когда человек уже встает на ноги и может обеспечить всем необходимым ребенка»,— пояснила госпожа Морозова.

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Анастасия Таначева