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На Урале эффективность процедуры ЭКО достигла 50%

За последние годы эффективность процедуры ЭКО (процедура искусственного оплодотворения) в Свердловской области выросла вдвое, сообщила «Ъ-Урал» клинический эмбриолог Центра семейной медицины Ольга Морозова. «Условно, 20 лет назад мы отмечали 25% успешного проведения этой процедуры. Сейчас вероятность забеременеть с помощью процедуры ЭКО равняется 50%. Это связано, конечно, с развитием технологий»,— пояснила она, добавив, что в среднем в мире этот показатель составляет 35-37%.

Врач в эмбриологической лаборатории

Врач в эмбриологической лаборатории

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Врач в эмбриологической лаборатории

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Госпожа Морозова рассказала, что сейчас к процедуре ЭКО обращаются чаще, чем раньше. «Если примерно в начале 2000-х каждая пятая супружеская пара была бесплодной, то сейчас это, наверное, каждая четвертая или даже третья. На плодовитости и способности вынашивать плод сказываются и стрессы, и перенаселенность, и ухудшавшаяся экология»,— отметила она.

Кроме того, увеличился средний возраст тех, кто обращается к этой процедуре — с 25-26 лет до 38 лет. «Это возраст, когда человек уже встает на ноги и может обеспечить всем необходимым ребенка»,— пояснила госпожа Морозова.

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Анастасия Таначева

Фотогалерея

"Человек из пробирки"

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Заместитель генерального директора клиники &quot;Центр семейной медицины&quot;, первый клинический эмбриолог УрФО Сергей Балезин с емкостью для забора генетического материала

Заместитель генерального директора клиники "Центр семейной медицины", первый клинический эмбриолог УрФО Сергей Балезин с емкостью для забора генетического материала

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Заместитель генерального директора клиники &quot;Центр семейной медицины&quot;, первый клинический эмбриолог УрФО Сергей Балезин у окошка приёма отцовских половых клеток

Заместитель генерального директора клиники "Центр семейной медицины", первый клинический эмбриолог УрФО Сергей Балезин у окошка приёма отцовских половых клеток

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Комната для забора отцовских половых клеток

Комната для забора отцовских половых клеток

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Пробирка и препарат для градиентного разделения отцовских половых клеток

Пробирка и препарат для градиентного разделения отцовских половых клеток

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Врач в кабинете исследования и подготовки отцовских половых клеток

Врач в кабинете исследования и подготовки отцовских половых клеток

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Заместитель генерального директора клиники &quot;Центр семейной медицины&quot;, первый клинический эмбриолог УрФО Сергей Балезин в кабинете исследования и подготовки отцовских половых клеток

Заместитель генерального директора клиники "Центр семейной медицины", первый клинический эмбриолог УрФО Сергей Балезин в кабинете исследования и подготовки отцовских половых клеток

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Кабинет для наблюдения за процессом искусственного оплодотворения

Кабинет для наблюдения за процессом искусственного оплодотворения

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Врач в эмбриологической лаборатории

Врач в эмбриологической лаборатории

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Интрацитоплазматическая инъекция сперматозоидов

Интрацитоплазматическая инъекция сперматозоидов

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Заместитель генерального директора клиники &quot;Центр семейной медицины&quot;, первый клинический эмбриолог УрФО Сергей Балезин в кабинете переноса эмбрионов пациенткам

Заместитель генерального директора клиники "Центр семейной медицины", первый клинический эмбриолог УрФО Сергей Балезин в кабинете переноса эмбрионов пациенткам

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Криоконсервация материала в емкостях с жидким азотом

Криоконсервация материала в емкостях с жидким азотом

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Криоконсервация в емкостях с жидким азотом

Криоконсервация в емкостях с жидким азотом

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

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Заместитель генерального директора клиники "Центр семейной медицины", первый клинический эмбриолог УрФО Сергей Балезин с емкостью для забора генетического материала

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Заместитель генерального директора клиники "Центр семейной медицины", первый клинический эмбриолог УрФО Сергей Балезин у окошка приёма отцовских половых клеток

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Комната для забора отцовских половых клеток

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Пробирка и препарат для градиентного разделения отцовских половых клеток

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Врач в кабинете исследования и подготовки отцовских половых клеток

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Заместитель генерального директора клиники "Центр семейной медицины", первый клинический эмбриолог УрФО Сергей Балезин в кабинете исследования и подготовки отцовских половых клеток

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Кабинет для наблюдения за процессом искусственного оплодотворения

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Врач в эмбриологической лаборатории

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Интрацитоплазматическая инъекция сперматозоидов

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Заместитель генерального директора клиники "Центр семейной медицины", первый клинический эмбриолог УрФО Сергей Балезин в кабинете переноса эмбрионов пациенткам

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Криоконсервация материала в емкостях с жидким азотом

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Криоконсервация в емкостях с жидким азотом

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

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