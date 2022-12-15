«Надо добиваться доверия к власти»

В конце декабря исполнится 100 дней со дня избрания ­Романа Бусаргина на должность губернатора Саратовской области. Это символический срок, за который можно определиться с первостепенными задачами и понять, какие необходимы изменения. Глава региона рассказал «Ъ» о состоянии экономики Саратовской области, поддержке бизнеса и проводимой правительством социальной политике.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба правительства Саратовской области Фото: Пресс-служба правительства Саратовской области

—Вы только недавно завершили формирование нового состава правительства. Но при этом почти полностью сохранили людей, которые работали ранее. Почему столько времени заняло формирование кабмина?

—Я считаю, что никакой спешки в этом быть не должно, более того, я же возглавлял правительство до этого в течение двух лет, поэтому кабинет министров к моменту моего избрания в сентябре этого года (а президент оказал мне доверие, назначив врио губернатора еще в мае) был процентов на 80 сформирован. Поэтому какой-либо необходимости что-то в срочном порядке менять не было. Я считаю, что к этому надо подходить щепетильно, плотно работать с претендентами, потому что ошибок быть не должно.

—Были ли какие-то сомнения относительно кандидатов?

—У меня нет никаких сомнений. Если люди отвечают требованиям, которые к ним предъявляются, значит, они работают.

—По какому принципу отбирали людей?

—В первую очередь, человек должен быть честным, целеустремленным и, самое главное, независимо от того, какой ты пост занимаешь, нужно оставаться небезразличным к людям и проблемам, которые есть у граждан Саратовской области.

—Есть ли кадровый резерв или приходилось выбирать тех, кто уже был?

—В Саратовской области большой кадровый резерв, есть очень много людей высокого уровня, тех, кто реально переживает и болеет за свою область. Многих из них мы приглашаем на работу в правительство. Это грамотные люди, которые готовы вложить душу в развитие региона.

Есть люди, которые пришли из своей отрасли. Например, Михаил Орлов возглавлял одну из школ, а теперь работает министром образования, Наталья Щелканова была директором музея, а стала министром культуры. В различных сферах много специалистов.

—Почему обратили внимание на Пензенскую область (министр промышленности и энергетики Михаил Торгашин был министром промышленности и инновационной политики Пензенской области.— «Ъ»)?

—Я считаю, неправильным разделять людей по территориальной принадлежности. Если человек — специалист в своей отрасли, понимает, что надо делать, у него есть желание проявить себя, то почему нет. Для меня совершенно не имеет значения, откуда человек. Михаил Николаевич — профессионал. Мне нравится его подход к работе, целе­устремленность и видение того, как он будет помогать Саратовской области. Он человек надежный и готов брать ответственность. Это самое главное.

—То есть мониторили, кто есть в соседних регионах?

—Мы это делаем постоянно, отслеживаем специалистов.

—Вы возглавляли правительство при прежнем губернаторе и знаете его (правительства) работу. Тем не менее, что, на ваш взгляд, необходимо поменять в работе обладминистрации? Возможно, сейчас отпали какие-то сдерживающие факторы?

—Я бы, наверное, говорил об открытости правительства. Государственные и муниципальные служащие должны быть ближе к людям. Та политика, которую я сейчас провожу в этом направлении: прямые линии, общение с людьми, как мне кажется, правильная. Кстати, подтягиваются и руководители муниципалитетов, они больше взаимодействуют с ­жителями.

Я уверен, что надо быть максимально открытыми и добиваться доверия к власти от населения. Люди должны понимать, что государственные служащие работают для них.

—Вы начали проводить прямые линии с жителями, что это дает? В основном задают вопросы, которые в компетенции не губернатора и даже не главы города, а главы района или управляющей компании. Считаете ли, что главе региона необходимо вмешиваться в это?

—Я совершенно искренне считаю, что любой вопрос, касающийся жителя региона, касается и меня. Поэтому мы однозначно продолжим проводить прямые линии. Они нацелены на то, чтобы отследить вопросы, которые волнуют людей, и отрабатывать их.

Если люди не находят отклика в органах, в компетенции которых решение проблемы, они идут выше. Наша задача, в свою очередь, выстроить процесс так, чтобы вопросы решались на месте.

—То есть система выстроена недостаточно хорошо?

—Можно и так сказать. Если где-то точечно даже недорабатывают, значит, систему нельзя назвать оптимальной. И наша задача исправить это.

—Претерпела ли какие-то изменения экономика региона в связи с внешнеполитической ситуацией? В какую сторону?

—Экономика Саратовской области испытывала трудности в течение 2022 года, это очевидно. Но на сегодня уже можно говорить, что мы эти трудности практически преодолели. У нас растет заработная плата — больше 12% темпы роста, уровень безработицы упал до 0,6%. Индекс промышленного производства, несмотря на прерванные логистические цепочки, которые и повлияли на экономику в целом и на производство в 2022 году, нам удается сохранить на уровне 2021 года.

Так что можно говорить, что трудности, которые изначально казались нам нерешаемыми, мы научились преодолевать. Я регулярно посещаю предприятия, есть ряд организаций, деятельность которых правительство курирует напрямую и, как мне кажется, делает это очень эффективно. Например, ООО «НПФ Моссар» (производитель светового оборудования.— «Ъ»), буквально за два месяца сумели сертифицировать продукцию, поменять комплектующие, которые перестали поставляться в Россию, и сохранить предприятие, на котором работает более тысячи человек.

На сегодняшний день экономика области чувствует себя достаточно стабильно, рабочие места мы сохранили и, более того, продолжаем их наращивать. Средняя зарплата по итогам девяти месяцев этого года составила 41993 руб. Считаю, что это неплохой показатель.

—Из региона, как и из всей страны, уходят иностранные компании. Как это повлияло на экономику области?

—Иностранные компании, присутствующие в Саратовской области, продолжают работать. У них меняются собственники. Поэтому в случае с зарубежными компаниями я бы говорил о комплектующих для них, которые действительно перестали поставляться в регион. Это было болезненно. Нам пришлось перестраивать логистические цепи, заново сертифицировать продукцию. Но промышленники достойно это выдержали, и сейчас на предприятиях, которые были зависимы от иностранных комплектующих, мы наблюдаем рост производства.

Ни одно предприятие по этой причине не закрылось, все работают стабильно. Но задача министерства промышленности постоянно держать руку на пульсе.

—Известно ли о планах российских инвесторов, работающих в регионе? Есть ли вероятность, что какие-то проекты будут отложены на неопределенный срок?

—На территории области мы реализуем 170 масштабных проектов более чем на 800 млрд руб., со всеми инвесторами, присутствующими у нас, мы проговорили их планы. Мы знаем проблемы каждого, но главное — ни одним инвестором не принято решение о заморозке проекта. Более того, в течение года нам удалось дополнительно привлечь 21 проект. Это свидетельствует о совершенно здоровой экономике региона.

—Где сейчас брать новых инвесторов? Продолжает ли Саратовская область оставаться привлекательной для них?

—Регион для инвесторов остается привлекательным, мы обладаем многими факторами, которых нет у других. Вопервых, энергоизбыточность, у нас есть и ГЭС, и АЭС, избыток электроэнергии у нас достаточно весомый. Инвесторов привлекает возможность получать электроэнергию по рыночным ценам. Территориально мы, можно сказать, «сердце» России — у нас есть Волга, крупные железнодорожные и автомобильные транспортные узлы. Есть особые экономические зоны. То есть у нас работают все механизмы инвестиционной привлекательности.

Работаем над созданием индустриального парка, который появится в Гагаринском районе. Сейчас мы активно ищем для него резидентов, рассчитываем создать не менее 10 тыс. рабочих мест. Мы реализуем ряд мер поддержки: предоставление новым инвесторам налоговых льгот, особая экономическая зона, территория опережающего социально-экономического развития.

Я уже не говорю о сельском хозяйстве — тут находится предприятие по производству удобрений. Поэтому наши аграрии имеют больше возможностей приобретать эту продукцию по выгодным ценам и избегать дополнительных затрат на доставку.

Но в целом ошибочно воспринимать инвестиции в экономику только как приход новых компаний. Половина средств вкладывается уже существующими предприятиями с учетом их развития, расширения производственной базы. Эти направления курирует министерство инвестиций, созданное по моей инициативе. По итогам года мы оценим его работу, но уже сейчас могу сказать, что оно за небольшой срок своего существования сыграло положительную роль в развитии ­региона.

—Важно ли для вас, крупный инвестор заходит в регион или нет?

—Я много раз говорил, что размер инвестиций не имеет никакого значения. Любые инвестиции в регион создают рабочие места, и для нас это важно. Поэтому не имеет никакого значения малый, средний или крупный это бизнес.

—Что, кстати, сейчас происходит с малым и средним бизнесом, который требует все большей поддержки?

—Мы занимаем шестое место в ПФО и 21место в РФ по их количеству. У нас 72 тыс. субъектов малого и среднего бизнеса. Поэтому им уделяется особое значение. В сфере МСП занято 318 тыс. человек — треть от всех работающих на территории области людей. У нас большой рост числа самозанятых, в этом году это 73% (65 тыс. человек). Меры поддержки работают, все стабильно.

—Готов ли регион поддерживать МСП? Какие меры действуют сейчас? Насколько они, на ваш взгляд, эффективны?

—У нас достаточно большое количество мер поддержки: кредитование и поручительство. В этом году к нам обратился 191 субъект МСП, были даны поручительства на 2,5 млрд руб., это средства, которые были привлечены в их бизнес. С 1 марта этого года областной фонд микрокредитования увеличил сроки займа с двух до трех лет, что позволило бизнесу снизить ежемесячный платеж. За год было оформлено 186 таких микрозаймов на 367 млн руб.

Также предусмотрены гранты и субсидии от 300 до 500 тыс. руб. Они были предоставлены шести социальным предприятиям и дополнительно 13 предпринимателям в возрасте от 25 лет на общую сумму 9,1 млн руб.

Так что в этом направлении работа ведется постоянно, 18 предприятиям реального сектора в этом году предоставлены субсидии на возмещение первого лизингового платежа. Эту программу мы реализуем уже на протяжении трех лет, считаю ее тоже очень правильной.

Особое внимание мы уделяем поддержке экспортноориентированных МСП.При содействии регионального центра поддержки предпринимателей заключили 31 экспортный контракт на $30 млн.

Работа ведется постоянно, диалог с малым и средним предпринимательством есть всегда, они очень остро реагируют на различные ­изменения.

—Учитываются ли пожелания малого бизнеса при разработке мер поддержки?

—Однозначно. Для нас нет никакого смысла вводить меры поддержки «для галочки». Вопервых, мы вместе с ними их разрабатываем. Вовторых, вместе смотрим, как они внедряются. В частности, при предоставлении налоговых льгот по инициативе предпринимателей исключены ряд требований к получателям. Работа ведется постоянно.

—В этом году в области собран хороший урожай зерновых. Возможно ли, что это может оказаться проблемой для аграриев, такой как снижение цен, недостаток хранилищ и т.д.?

—Собрано более 6,5 тонны зернобобовых, это рекорд. Сейчас аграрии очень активно убирают подсолнечник, его уборка была затруднена из-за дождей.

Я бы в первую очередь говорил о продовольственной безопасности области и регионов, в которые поставляется наша продукция. Именно это мы ставим во главу угла, и можем с уверенностью говорить, что Саратовская область и ряд субъектов обеспечены зерном.

У нас есть места для хранения зерна, строятся элеваторы, зерносушилки.

Буквально недавно я посещал Петровский район, там есть хранилища, в Ивантеевском районе зерновые хабы строятся на железной дороге, с этим работает РЖД.Поэтому не вижу никаких проблем. Кстати, результатом работы в аграрном секторе считаю и уровень заработных плат в сельском хозяйстве, мы находимся на третьем месте в ПФО.

Сельхозтоваропроизводители чувствуют себя уверенно. Сейчас мы стали задумываться о переработке сельхозпродукции. На мой взгляд, продажа сырья из региона — неправильный подход. Мы должны перерабатывать урожай, это позволит увеличить добавленную стоимость, создать рабочие места. Министерством сельского хозяйства готовятся предложения по поддержке сельхозтоваропроизводителей, которые зай­мутся переработкой своей продукции.

—Идет ли речь о том, что будут появляться новые предприятия?

—Совершенно верно. Это как раз инвестиции со стороны предприятий, которые уже работают в об­ласти.

—Какова сейчас ситуация в здравоохранении региона? Коронавирусная опасность постепенно спадает, возвращаются прежние проблемы, такие как, например, нехватка кадров? Есть ли видение решения вопроса?

—Это очень сложный вопрос. Потребность в кадрах действительно очень остро ощущается, особенно в отдаленных районах. Думаю, те меры поддержки, о которых недавно говорил президент — выплаты первичному звену здравоохранения, работникам скорой помощи, младшему и среднему персоналу — должны сыграть весомую роль. Несомненно, должна работать программа «Земский доктор», необходимо предоставлять жилье. Также, на мой взгляд, должно помочь целевое направление на обучение. Выдача целевого направления не гарантирует, что человек вернется в населенный пункт, но если мы будем анализировать, кому выдаем направления, и будем вести этих студентов, мера должна помочь.

Надо выдавать направления, например, детям врачей, которые точно вернутся в районы, необходимо формировать медицинские классы в школах. Проблема актуальная, ее надо исправлять, понимание, как это делать, есть, но это не быстрый процесс с учетом времени подготовки врача.

—Сложная ситуация с кадрами в школьном образовании. В регионе строится много школ, но они бывают недоукомплектованы учителями. Что делать с этим?

—В образовании такая проблема тоже есть, хотя и не такая острая. Предметники, особенно в отдаленных районах, отсутствуют. Здесь важно участвовать в программе «Земский учитель», когда выделяются субсидии на приобретение жилья. Работа, по сути, аналогичная с той, которая должна проводиться с медиками. Думаю, все получится.

—Бюджет 2023 года уже не стадии подготовки запланирован с дефицитом в 10 млрд руб. Как область планирует решать проблему? Нет ли опасности, что мы снова нарастим кредитную ­нагрузку?

—Это дефицит, который допускается в рамках законодательства, и более того, мы постарались направить дефицит на развитие области, в частности, на программу переселения из ветхого и аварийного жилья. Условия изменились, нам необходимо софинансирование для выполнения программы, но мы идем на это осознанно, понимая, что порядка 7 тыс. жителей получат квартиры. Они этого ждут, а мы, собственно, для этого и работаем. Так что ничего страшного в дефиците нет, наша задача теперь его восполнить.

Напомню, что, утверждая бюджет 2023 года, мы не сократили ни одной социальной программы. Все обязательства, которые мы берем перед людьми, будут выполнены.

—Саратовская область без особых скандалов провела мероприятия по частичной мобилизации. Оснащение возложили на местные бюджеты, однако есть факты, когда средства на обмундирование военнослужащим собирали селами и микрорайонами. Может ли область гарантировать, что никто не уйдет на фронт неготовым, несмотря ни на что?

—Никакой озабоченности у нас нет, все, что касается мобилизации, идет стабильно. Мы понимаем, что людям надо. Более того, помощь мобилизованным оказывает практически каждый житель Саратовской области, это и предприятия, и общественные организации — всем надо сказать спасибо. Необходимые для дооснащения средства в резервном фонде есть.

Обеспечение мобилизованных не повлечет сокращения расходов, и это можно увидеть в бюджете 2023 года.

Я с мобилизованными встречаюсь практически через день, понимаю, что им нужно, поэтому могу точно сказать, что никто не поедет на выполнение боевых заданий без необходимого оснащения.

Беседовал Сергей Петунин