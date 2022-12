Область задумалась об электротяге

Правительство Саратовской области объявило о планах начать сборку электромобилей в Энгельсе. Соответствующее соглашение губернатор области Роман Бусаргин подписал с пензенской компанией «Альфа Тех». Начало строительства запланировано на второй квартал 2023 года. К концу следующего года компания планирует выпустить до двух тысяч электромобилей. Объем инвестиций, по данным министерства промышленности и энергетики региона, составляет 5 млрд руб. Эксперты положительно оценивают перспективы проекта и считают, что для него есть благоприятные экономические ­условия.

В правительстве Саратовской области сообщили о намерении запустить на территории региона сборку электромобилей. Как сообщили в пресс-службе региональной администрации, губернатор Роман Бусаргин в Москве подписал соответствующее соглашение с компанией «Альфа Тех». По данным областной администрации, инвестор планирует организовать сборку электромобилей, производство аккумуляторных батарей и зарядных подстанций на площадке в Энгельсе.

«Уже в следующем году на новом заводе планирует собрать до 2000 электромобилей для такси и каршеринга. Инвестор предполагает создать до 270 рабочих мест»,— отметили в правительстве.

Партнером ООО «Альфа Тех», планирующего реализовать инвестиционный проект, выступает китайская автомобильная корпорация FAW.

«В последующие годы производство планируется поэтапно локализовать. В этом поможет опыт нашего региона, где уже есть предприятия по производству аккумуляторов (ООО «Завод автономных источников тока», АО «Электроисточник». — „Ъ“). Со своей стороны правительство области окажет инвесторам всю необходимую поддержку»,— написал в своем Telegram-канале губернатор Саратовской области Роман Бусаргин.

В министерстве промышленности и энергетики региона уточнили, что проект планируется реализовать на территории частного индустриального парка «Русбытхим» в Энгельсе. Начало строительства, отметили в министерстве, намечено на второй квартал 2023 года, объем инвестиций для запуска первой очереди производства составит 5 млрд руб.

•FAW — первая китайская автомобильная корпорация, образована в 1953 году. Корпорация занимает лидирующие позиции в китайской автомобильной промышленности. FAW принадлежит 28 дочерних компаний со стопроцентным контролем акций, а также 18 частично принадлежащих ей дочерних компаний с пакетом акций более 50%, в том числе FAW Jiefang Automobile Co., Ltd, FAW car Co., Ltd, Tianjin FAW Xiali Automobile Co., Ltd, FAW Volkswagen Automobile Co., Ltd, FAW Toyota motor Co., Ltd.