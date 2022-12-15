Область задумалась об электротяге

Правительство Саратовской области объявило о планах начать сборку электромобилей в Энгельсе. Соответствующее соглашение губернатор области Роман Бусаргин подписал с пензенской компанией «Альфа Тех». Начало строительства запланировано на второй квартал 2023 года. К концу следующего года компания планирует выпустить до двух тысяч электромобилей. Объем инвестиций, по данным министерства промышленности и энергетики региона, составляет 5 млрд руб. Эксперты положительно оценивают перспективы проекта и считают, что для него есть благоприятные экономические ­условия.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Соглашение о запуске производства электромобилей было подписано на встрече в Москве

Фото: Пресс-служба правительства Саратовской области Соглашение о запуске производства электромобилей было подписано на встрече в Москве

Фото: Пресс-служба правительства Саратовской области

В правительстве Саратовской области сообщили о намерении запустить на территории региона сборку электромобилей. Как сообщили в пресс-службе региональной администрации, губернатор Роман Бусаргин в Москве подписал соответствующее соглашение с компанией «Альфа Тех». По данным областной администрации, инвестор планирует организовать сборку электромобилей, производство аккумуляторных батарей и зарядных подстанций на площадке в Энгельсе.

«Уже в следующем году на новом заводе планирует собрать до 2000 электромобилей для такси и каршеринга. Инвестор предполагает создать до 270 рабочих мест»,— отметили в правительстве.

Партнером ООО «Альфа Тех», планирующего реализовать инвестиционный проект, выступает китайская автомобильная корпорация FAW.

«В последующие годы производство планируется поэтапно локализовать. В этом поможет опыт нашего региона, где уже есть предприятия по производству аккумуляторов (ООО «Завод автономных источников тока», АО «Электроисточник». — „Ъ“). Со своей стороны правительство области окажет инвесторам всю необходимую поддержку»,— написал в своем Telegram-канале губернатор Саратовской области Роман Бусаргин.

В министерстве промышленности и энергетики региона уточнили, что проект планируется реализовать на территории частного индустриального парка «Русбытхим» в Энгельсе. Начало строительства, отметили в министерстве, намечено на второй квартал 2023 года, объем инвестиций для запуска первой очереди производства составит 5 млрд руб.

•ООО «Альфа Тех» (производство автотранспортных средств) создано в Пензе 2010 году. Компания, по данным Kartoteka.ru, принадлежит Екатерине Карташовой. Компания также аффилирована с пензенским ООО «Альфа Логистик» (торговля легковыми автомобилями). В открытых источниках указано, что среднесписочная численность персонала в ООО «Альфа Тех» — один человек. Финансовая отчетность компании в открытых источниках не указана. Госпоже Карташовой также принадлежит пензенское ООО «Альфа Поинт», созданное 3 ноября этого года, в основных видах его деятельности указано производство электрических аккумуляторов и аккумуляторных батарей.

•FAW — первая китайская автомобильная корпорация, образована в 1953 году. Корпорация занимает лидирующие позиции в китайской автомобильной промышленности. FAW принадлежит 28 дочерних компаний со стопроцентным контролем акций, а также 18 частично принадлежащих ей дочерних компаний с пакетом акций более 50%, в том числе FAW Jiefang Automobile Co., Ltd, FAW car Co., Ltd, Tianjin FAW Xiali Automobile Co., Ltd, FAW Volkswagen Automobile Co., Ltd, FAW Toyota motor Co., Ltd.

Связаться с кем-либо из представителей ООО «Альфа Тех» «Ъ» не удалось, по указанным компанией в открытых источниках номерам никто не отвечал.

Эксперты считают идею сборки электромобилей в Саратовской области перспективной. Так, исполнительный директор департамента рынка капиталов ИК «ИВА Партнерс» Артем Тузов полагает, что проект начал готовиться до 2022 года и сейчас выходит на финишную прямую. «В России сложились благоприятные условия для выхода на рынок новых автопроизводителей с новым модельным рядом. Освободился рынок, ранее плотно занятый западными компаниями. Так что проект может быть успешно запущен к середине 2023 года. Тем более что 2000 автомобилей — это очень маленький объем»,— отмечает он.

«В РФ освободилась ниша на несколько сотен тысяч автомобилей в год. Тот, кто займет этот рынок, сможет еще десяток лет получать повышенную маржу на свою продукцию»,— полагает господин Тузов.

Ведущий эксперт УК «Финам менеджмент» Дмитрий Баранов отмечает, что так как производство планируется на уже имеющейся площадке, это может ускорить начало выпуска продукции.

По его словам, целесообразность проекта есть, так как рынок электромобилей в России активно развивается, и о начале их производства сообщают многие компании. «Производство электромобилей в стране постепенно расширяется, будет становиться больше, и, по оптимистичному сценарию Минпромторга РФ, к 2030 году электромобили будут составлять 15% рынка. Но так как их намерены производить и другие компании, это увеличит конкуренцию, и участникам проекта нужно быть к этому готовыми,— пояснил господин ­Баранов.

Аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов считает, что обозначенного правительством времени для запуска серийного производства может быть недостаточно, так как необходимо организовать не только сборку авто, но и производство аккумуляторов и зарядных станций, поэтому оно может быть запущено во второй половине или к концу 2023 года.

«Экономические перспективы у подобного проекта высокие, потому что на российском авторынке присутствует дефицит из-за ухода множества иностранных производителей и внешних ограничений. Полная локализация производства комплектующих и зарядных устройств сделает эти электромобили более конкурентоспособными по сравнению с иностранными аналогами за счет снижения расходов на логистику и, как следствие, их менее высокой стоимости»,— полагает эксперт.

Сергей Петунин