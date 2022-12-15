В Липецке на месте исполкома реготделения «Единой России» откроют школу программирования

Исполнительный комитет регионального отделения «Единой России» уступит помещение в здании бывшего реального училища на улице Зегеля, 1 в Липецке. Здесь, как сообщили в правительстве области, будет организована «Школа 21», где местные жители смогут «бесплатно получить востребованное образование в сфере ИТ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

По словам чиновников, проект в Липецке реализуется при поддержке губернатора Игоря Артамонова, а «научиться программировать смогут в том числе и дети»: «Программы для них сейчас в проработке». «Полный цикл обучения занимает два года, но есть и краткосрочные курсы. Для поступления не требуется никаких особых знаний программирования – учат, что называется, ''с нуля''. Надо только желание и время на занятия»,- рассказали в правительстве области. Там пояснили, что планируется одновременное обучение до 500 слушателей. Для приезжих из районов предусмотрен хостел-общежитие.

«По статистике, 90% выпускников трудоустраиваются в ИТ-компании еще в процессе учебы на заработную плату выше средней. Привлечь этот проект в область стоило больших усилий. Филиалы школы есть сейчас в Москве, Казани, Новосибирске»,- добавили в облправительстве. Там уточнили, что здание на улице Зегеля, 1 должны принять в собственность региона, а «исполком партии можно только похвалить за то, что готовы освободить место для детей».

«Школа 21», как указано на ее сайте, является бесплатной школой программирования от Сбера, в которой «участники выступают в роли учителя и ученика». На ресурсе проекта пока нет информации о его старте в Липецке, ближайшее открытие планируется в Сургуте.

Владимир Зоркий